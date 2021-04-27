新概念減法主義 - SKUZEE鮮榨蓋，家中杯瓶一「蓋」變身隨行杯！

大眾對隨行杯、環保杯的需求伴隨環保意識普及而持續攀升，市面上各種環保商品不斷推陳出新，但你可曾想過，也許你只需要一個杯蓋就能擁有更有效率的減塑生活?

主打「俐落環保」的設計品牌 - FLYTTA 進一步思考一次性塑膠製品的新解方，設計了這款能泛用於多種杯瓶口徑的環保杯蓋 - SKUZEE鮮榨蓋 ，容器加蓋後即可作為具保鮮氣密、360度即飲、獨享杯等功能的隨行杯，不僅解決了杯蓋無法共用的問題，更讓生活中的容器得以妥善運用，這項創新的減塑概念更獲得了金點設計《產品設計獎》肯定。

圖 / FLYTTA

FLYTTA團隊在減法之上創造了更趣味地加乘運用，進一步調查全球飲品市場，企圖解決更多元的使用情境。第一波開發了榨汁器、泡茶器、保冷棒等多種調飲模組，除了對應基本的茶飲、果飲、冷飲需求，熱愛嘗鮮與多樣化的調飲愛好者更能簡單地運用模組來創造出多種水果茶、調酒、水果水...等具個人風格的趣味調飲。

不只為永續環保費盡心力，FLYTTA對食器安全的重視態度更不容小覷。為了最大化SKUZEE鮮榨蓋的泛用性，考量飲品的酸鹼度、溫度、濕度等多種變因後，引入日本出光集團開發的SPS塑鋼與最高等級的液態矽膠製成，保冷棒更選用醫療級的316不鏽鋼， 如此高規格的選材更通過美國FDA食品藥品監督管理局不含雙酚A(BPA)的無毒檢驗。

圖 / FLYTTA