超商獨家！萊爾富推出6款哆啦A夢50周年紀念款醫療口罩

春櫻綻放的季節，萊爾富即日起於全台門市（無藥商門市及特殊門市除外）推出獨家限量、門市現售的「宏瑋櫻花盒裝10入醫療口罩」，售價119元，全台限量10,000盒，售完為止；另於4月26日凌晨0點起率先引進6款超商獨家的「華淨醫材 X 哆啦A夢50周年紀念款醫療口罩」開放預購，包括愛心穿透環、愛心放大燈、迷你哆啦等成人與兒童尺寸，全台限量20,000盒，每款10片裝售價199元，售完為止。

萊爾富於2016年成立自有品牌Hi-Life Original，2019年起更以高品質、高創意、高價值為商品核心價值，引進各大優良廠商研發商品，並開發逾30支跨界聯名商品，櫻花設計元素系列的商品也極受消費者青睞。今年4月再延續Hi-Life Original櫻花設計元素，推出超商獨家、全台限量10,000盒的「宏瑋櫻花盒裝10入醫療口罩」，外盒設計以台灣地圖結合櫻花元素，售價119元，即日起可至全台萊爾富門市（無藥商門市及特殊門市除外）現場購買，數量有限售完為止。

4月26日凌晨0點起至4月30日期間，萊爾富推出超商獨家、華淨醫材聯名推出的「哆啦A夢50周年紀念款醫療口罩」，分別為愛心穿透環、愛心放大燈、迷你哆啦等成人與兒童尺寸，共計6款。這次「哆啦A夢50周年紀念口罩」的配色有別以往經常出現的藍白色系，改用紅白色系推出限定超萌圖樣，其中愛心放大燈的設計，象徵能隨心所欲，放大所有想要變大的東西；另一款愛心穿透環，傳達貼在想穿越的地方，任何牆都能夠穿透；迷你哆啦則是以超級萌的迷你哆啦A夢、哆啦啦為設計概念，口罩上除了佈滿可愛的哆啦A夢，還融入各種不同的愛心元素與漫畫版畫風，除了喚起許多人的童年回憶，也讓誕生50周年的哆啦A夢回到原點，象徵莫忘初衷的意涵。

萊爾富推出的超商獨家「華淨醫材 X 哆啦A夢50周年紀念款醫療口罩」，每款10片裝售價199元，自4月26日凌晨0點起開放預購，消費者可到全台萊爾富門市櫃台（無藥商門市及特殊門市除外）以預購條碼進行預購，全台限量20,000盒，其中成人款限量15,400盒、兒童款限量4,600盒，每款10片裝售價199元；預購成功者預計可於5月15日後再回原購買門市取貨。