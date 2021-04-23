快訊

確診華航機師曾赴桃園大園清真寺 穆斯林協會：停止活動

疑金錢糾紛？台南男子槍殺張姓保母 3幼童驚嚇哭喊

搭捷運血拚去！2021第三屆台中購物節7月登場

聯合報 / 記者曾智緯／台北即時報導
在去年創下逾90億元消費登錄金額的台中購物節，又即將在7月回歸了！圖／台中經發局提供
在去年創下逾90億元消費登錄金額的台中購物節，又即將在7月回歸了！圖／台中經發局提供

在去年創下逾90億元消費登錄金額的台中購物節，又即將在7月回歸了！看好後疫情時代商機，加上台中捷運正式通車的加持，串聯大台中各商圈，帶來人潮與錢潮，經發局也看好今年的第三屆購物節，可能締造出上看百億佳績。

在邁向國際大都會的進程中，城市軌道運輸發展至關重要，台中的第一條捷運線，沿線各站分別串連了文心秀泰影城、COSTCO台中店、IKEA台中店、公益路商圈新光三越、大遠百等知名百貨。還能轉乘台灣大道公車至台中火車站、東海商圈、梧棲三井Outlet等地，可說堪比台北捷運的板南線，屬於黃金路線。同時老台中人常說的「食在北平、穿在天津、行在昌平」，也透過捷運開通得以串聯；天津路服飾商圈主委吳永芳表示：「非常期待捷運開通帶來軌道商機！」所以將配合台中購物節，於8月舉辦「天津曬衣節」，來促銷夏季服飾。

台中經發局表示，去年購物節創下逾90億消費登錄金額，有效於疫情期間振興台中在地經濟，所以即將邁入第三屆的台中購物節，更是盧秀燕市長兌現全力拚經濟承諾。因此，打鐵趁熱，選在今年7月再度登場，期待在捷運開通、路網升級等有利條件助攻下，購物節能量將有效輻射大台中各區域，讓市民能藉由便捷交通方式「血拚」，有望再創經濟大利多。

台中捷運

延伸閱讀

台中版東區門戶計畫媲美東京丸之內 擁捷運、水岸、商城正核心

中捷有14站機車停車場 通車後剩松竹、九張犁免費停

台北捷運如何提升效益？ 通勤族1建議：這條線打掉重建

內鬥、寄生爆選舉疑雲 柯怒責局處

相關新聞

大發！不愧是LV 包下BTS防彈少年團成為全球代言人

韓娛真的太強大，在精品瘋搶韓團擔綱代言人的撕擄戰中，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）宣布由BTS防彈少年...

好康加碼！雲門舞集新作加經典一次到位

隨疫情影響及全球趨勢演進，數位劇場的發展與時俱進，而台灣享譽國際的現代舞團雲門舞集也不例外，雖每年仍有演出計畫進行，但也正同步發展數位展演的內容，讓觀眾在家同樣能感受國際級的藝文片刻，另外，歡慶雲門舞集作品上架，加碼開放第二波抽獎活動，幸運觀眾將獲得雲門舞集演出票券。

搭捷運血拚去！2021第三屆台中購物節7月登場

在去年創下逾90億元消費登錄金額的台中購物節，又即將在7月回歸了！看好後疫情時代商機，加上台中捷運正式通車的加持，串聯大...

文具控必掃貨！ 台隆開賣日本2021文具大賞得獎作品

被稱為日本文具屆奧斯卡的日本文房具屋さん大賞，第九屆2021年名單日前正式出爐，每年都會成為文具控採購焦點。今年疫情下，...

THOMAS CHIEN攜手台中鳥苑地雞燒 推出夏炙六手餐會

高雄知名法式餐廳THOMAS CHIEN攜手台中鳥苑地雞燒，精心結合日本燒鳥與法國料理，將於5月29日（六）、5月30（...

真的美翻！Samsonite推出超現實藝術家行李箱 雲朵內裝有夠夢幻

行李箱大廠Samsonite繼與DIESEL推出聯名款引起時尚迷關注後，這季則與超現實藝術家René Magritte基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。