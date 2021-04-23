搭捷運血拚去！2021第三屆台中購物節7月登場

在去年創下逾90億元消費登錄金額的台中購物節，又即將在7月回歸了！看好後疫情時代商機，加上台中捷運正式通車的加持，串聯大台中各商圈，帶來人潮與錢潮，經發局也看好今年的第三屆購物節，可能締造出上看百億佳績。

在邁向國際大都會的進程中，城市軌道運輸發展至關重要，台中的第一條捷運線，沿線各站分別串連了文心秀泰影城、COSTCO台中店、IKEA台中店、公益路商圈新光三越、大遠百等知名百貨。還能轉乘台灣大道公車至台中火車站、東海商圈、梧棲三井Outlet等地，可說堪比台北捷運的板南線，屬於黃金路線。同時老台中人常說的「食在北平、穿在天津、行在昌平」，也透過捷運開通得以串聯；天津路服飾商圈主委吳永芳表示：「非常期待捷運開通帶來軌道商機！」所以將配合台中購物節，於8月舉辦「天津曬衣節」，來促銷夏季服飾。

台中經發局表示，去年購物節創下逾90億消費登錄金額，有效於疫情期間振興台中在地經濟，所以即將邁入第三屆的台中購物節，更是盧秀燕市長兌現全力拚經濟承諾。因此，打鐵趁熱，選在今年7月再度登場，期待在捷運開通、路網升級等有利條件助攻下，購物節能量將有效輻射大台中各區域，讓市民能藉由便捷交通方式「血拚」，有望再創經濟大利多。