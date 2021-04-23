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好康加碼！雲門舞集新作加經典一次到位
LINE TV獨家上映 訂閱再抽演出門票
隨疫情影響及全球趨勢演進，數位劇場的發展與時俱進，而台灣享譽國際的現代舞團雲門舞集也不例外，雖每年仍有演出計畫進行，但也正同步發展數位展演的內容，讓觀眾在家同樣能感受國際級的藝文片刻，另外，歡慶雲門舞集作品上架，加碼開放第二波抽獎活動，幸運觀眾將獲得雲門舞集演出票券。
創團至今近五十年，雲門舞集堪稱台灣最具影響力的舞團，藝術總監鄭宗龍經典舞作《十三聲》，迄今國內外全版演出已逾六十場，獲國際重量級媒體「震懾全面感官的文化記憶」等佳評，四月份甫於淡水雲門劇場完成4場完售場次演出後，隨即於五、六月展開全台巡演，《十三聲》創作溯源系列影片也已在LINE TV首播，分為「精華篇」、「身體篇」、「色彩篇」、「聲音篇」四個篇章，從不同角度深入解析編創團隊的靈感來源及創作過程，隨後更有雲門舞集創辦人林懷民的經典作《行草》、《松煙》、《狂草》、《水月》…等將陸續上架。新作、經典輪番上陣，有興趣的觀眾不要錯過。
雲門舞集培育出許多專業舞蹈家，作品屢屢刻劃台灣的生命與精神，深刻鏈結在地文化和歷史記憶，是台灣人共同的驕傲。在疫情影響藝文展演之際，數位劇場跨越時間與空間，在家仍能感受藝術與肢體帶來的情感張力，支持台灣的藝文表演。更多雲門舞集作品上架消息請關注「數位劇場」粉絲團。
歡慶雲門舞集作品上架的優惠活動，好評再加碼！推出第二波期間限定的抽獎活動，現在訂閱LINE TV藝文表演館，就有機會抽中《十三聲》演出票券2張！欣賞更多台灣知名劇團熱門舞台劇、音樂劇、現代舞、歌仔戲等眾多名作，請至LINE TV「藝文表演館-數位劇場」；更多精彩內容，歡迎加入「數位劇場」Facebook粉絲專頁。
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