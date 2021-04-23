台中國際旅展登場 推多樣化國內旅遊行程

2021台中國際旅展今天起到26日登場，疫情期間，主辦單位台中世貿中心今年以「偽出國─發現新台灣」為主題，推出多樣化的國內旅遊套裝行程，提供民眾更多旅遊選擇。

2020台中國際旅展因為疫情停辦，今年恢復舉辦，台中世貿中心在台中國際展覽館規劃200多個攤位，邀集150多家業者共襄盛舉，還邀請昇恆昌免稅商店進駐展場，讓參觀者不用出國也能買到免稅商品。

台中世貿中心指出，受到各國實施旅遊禁令限制，國外旅遊市場全軍覆沒，所幸台灣疫情控制得宜，許多國外線的旅遊業者利用這1年時間，深度開發出多樣化的國內旅遊精緻套裝行程與知性之旅，試圖做到轉單與轉型成功。

為確保民眾權益，台中世貿中心表示，不但所有參展廠商所販售的旅遊商品都要有銀行履約保證之外，還請消保官在展覽期間駐場指導，主動巡場糾察業者販售的商品與義務提供民眾預約簽單的品保諮詢服務，以保障消費者的權益。

主辦單位指出，每家業者都有創新的規劃並提供年度優惠促銷活動，有些業者直接推出2.1折優惠價攬客，想要規劃國內住宿旅遊的民眾，可以到會場參觀。

包括日月潭涵碧樓酒店、義大天悅及皇家酒店、新天地餐飲集團、台中兆品酒店、台中金典酒店、日光溫泉會館、台中林酒店、日月千禧酒店等業者都祭出優惠住宿券及餐券，提供消費者更多選擇。