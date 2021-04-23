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文具控必掃貨！台隆開賣日本2021文具大賞得獎作品
被稱為日本文具屆奧斯卡的日本文房具屋さん大賞，第九屆2021年名單日前正式出爐，每年都會成為文具控採購焦點。今年疫情下，依然無法出國，但沒關係，台隆手創館引進多款2021日本文具大賞的得獎作品，要讓大家買到手軟。
獲得年度設計賞的PiiiP小物雜貨透明收納包，由日本文具品牌國譽KOKUYO推出，有著透明外層與內藏的筆袋，有開放性設計，也保有一定的私密處，可以利用外觀展現個人的美感，售價650元。
年度創意獎由日本的甘美堂，以LITTRO復古捲型標籤貼拿下，看起來小巧如同口紅設計，卻是筆型標籤貼，採用獨特的滑蓋設計，可以輕易控制標籤貼的長度，且僅70%有黏性，可以方便撕去，售價285元。
甘美堂另一得獎作品為美型便利手帳裝飾標記帶，獲得標記帶部門賞，如同立可帶的設計，看書或文件上輕輕滑過，就可以標註，不小心畫錯也能撕除，許多女性消費者的最愛，售價215元。
由日本Plus推出的Team Demi磁吸文具組，一口氣收納8件文具組，今年奪下辦公用品部門賞，其實該產品為新一代復刻版，前一代於1984年推出7件式，賣出650萬組，新一代收入8件作品，採用磁石替代，簡約又高質感，售價1,900元。
許多人最愛的紙膠帶部門賞，由HITOTOKI紙膠帶冊獲得，不同於一般紙膠帶是紙捲，該款紙膠帶冊大小如同明信片，使用者可以針對個人需求裁減，讓大家都能發揮創意，售價220元。
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