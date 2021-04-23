THOMAS CHIEN攜手台中鳥苑地雞燒 推出夏炙六手餐會

高雄知名法式餐廳THOMAS CHIEN攜手台中鳥苑地雞燒，精心結合日本燒鳥與法國料理，將於5月29日（六）、5月30（日） 兩日，於高雄 THOMAS CHIEN 法式餐廳舉辦「夏炙六手餐會」，午餐、晚餐共計四個餐期，200個席次。

這次餐會中將帶來不同以往聯手餐會的型態，各家主廚除了拿出各自本領做自己擅長的料理之外，THOMAS CHINE廚藝總監簡天才、主廚邱泓訓，以及來自台中鳥苑地雞燒主理人湯仲鴻三位料理職人，更比對各種食材風土滋味、一起設計餐點，激盪出翻轉味蕾的美味方程式，把日本燒鳥與法國料理精髓完美融合，炭火燒烤與法式技藝串連出充滿火花的盛宴。

這次餐會以烤、煙燻為料理主軸，因此取名為「夏炙」，三位料理職人穿梭在創新與傳統、日式與法式間取得平衡。

THOMAS CHIEN主廚邱泓訓延續燒烤的料理主軸，「紫蘆筍、焦化洋蔥、蟹肉」將洋蔥烤至金黃色加入雞高湯細熬12小時，包覆清蒸蟹肉，滋味甘美充滿香氣；搭上口感上細緻綿密、產自嘉義的紫蘆筍，以日式炸天婦羅的做法，保有鮮嫩與鮮甜，佐以有著杏仁烤過的核果香氣與白蘆筍甘甜滋味的白色醬汁，質地使整道菜更顯滑順，細嚐略帶苦韻，提升風味層次。

人稱Tommy的湯仲鴻，此次也打破日本燒鳥以禽類為主的框架，為這次餐會帶來了一道特別的海鮮燒烤「南非鮑魚、鮑魚肝」，把當天新鮮的鮑魚取下來的同時，用鮑魚的肝調味做成醬汁，醬汁不是用來沾燒烤的料理，而是一遍一遍地把肝醬淋在鮑魚上面，正反面至少各四次一次一次的燒烤收乾，直到醬汁濃縮沾附在鮑魚上面，是一道工序極細並掌握火候力道的料理。

【夏炙六手餐會】

活動時間：2021年5月29、30日（午晚餐，四個餐期）

餐會席次： 7,600 元 （含六款精選酒款） ； 5,600元 （不含酒） （10% 服務費外加）

訂位專線：07-5369436