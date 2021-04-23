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真的美翻！Samsonite推出超現實藝術家行李箱 雲朵內裝有夠夢幻

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Samsonite與René Magritte基金會合作，推出限量聯名C-Lite行李箱，引用了「Sky Bird」畫作在箱身上。圖／Samsonite提供
Samsonite與René Magritte基金會合作，推出限量聯名C-Lite行李箱，引用了「Sky Bird」畫作在箱身上。圖／Samsonite提供

行李箱大廠Samsonite繼與DIESEL推出聯名款引起時尚迷關注後，這季則與超現實藝術家René Magritte基金會合作，利用進階版C-Lite系列箱款，融入大師的兩幅經典作品。無論是登機箱還是25吋行李箱，內裝設計也運用了René Magritte的招牌雲朵畫作，呈現讓女性都會尖叫的夢幻感。

今年是超現實主義大師René Magritte逝世55周年，於是Samsonite便與其基金會攜手，推出紀念聯名行李箱。引用了大師的兩幅經典作品，包括展現低矮的牆、海和多雲的天空前一位穿著大衣、戴著黑色高禮帽的男子臉上還有顆蘋果的「The Son of Man」、以及描繪了鳥的輪廓，身上佈滿雲朵的「Sky Bird」為主題，運用於白色的C-Lite系列新款行李箱。不僅如此，打開箱體時會讓人感到驚喜，因為René Magritte著名的雲朵圖案，也延伸到內裡設計，緊扣了「超現實」的概念。

Samsonite與René Magritte基金會合作，推出聯名C-Lite 25吋行李箱23,800元。圖／Samsonite提供
Samsonite與René Magritte基金會合作，推出聯名C-Lite 25吋行李箱23,800元。圖／Samsonite提供

而Samsonite與René Magritte聯名系列C-Lite行李箱，有著自2008年推出以來的經典貝殼外型，但進階版本則加強旅者最在意的滑輪和拉桿設計。雙拉桿設計方便固定其他隨身包袋於行李箱上方，搭配360度靜音雙輪則可確保旅人能毫不費力地滑動。這系列的行李箱均配備TSA認可的密碼鎖和ID tag；登機箱尺寸更配備了USB插孔，這意味著在旅途中也可透過行動電源為3C產品進行充電，可說是消費者最喜歡的功能之一。

打開Samsonite與René Magritte基金會聯名行李箱時會讓人感到驚喜，因為著名的雲朵圖案，也延伸到內裡設計。圖／Samsonite提供
打開Samsonite與René Magritte基金會聯名行李箱時會讓人感到驚喜，因為著名的雲朵圖案，也延伸到內裡設計。圖／Samsonite提供

Samsonite與René Magritte基金會合作，推出聯名C-Lite系列登機箱20,800元。圖／Samsonite提供
Samsonite與René Magritte基金會合作，推出聯名C-Lite系列登機箱20,800元。圖／Samsonite提供

義大

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