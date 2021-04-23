大發！不愧是LV 包下BTS防彈少年團成為全球代言人

韓娛真的太強大，在精品瘋搶韓團擔綱代言人的撕擄戰中，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）宣布由BTS防彈少年團擔綱品牌全球代言人，令人驚呼「大發（대박）」以表驚喜。

防彈少年團於2013年出道，英語縮寫BTS來自團名BangTan Sonyeondan，而後也加入了超越現狀、面向全世界的Beyond The Scene之意，由Jin、SUGA、j-hope、RM、Jimin、V、Jung Kook七名成員組成，為BIGHIT MUSIC旗下‎第一個獨立製作培養的團體。防彈少年團在2018年登上「時代雜誌」封面，發行當天第一刷1.3萬本全部被搶光；他們也開創了韓國歌手兩度登上葛萊美獎且上台表演的先例，在今年4月份的第63屆葛萊美獎，BTS就身穿路易威登2021秋冬男裝秀款系列出席；而之前2021秋冬男裝發表前，路易威登也邀請BTS開箱大秀邀請卡，裡面裝載的是還沒組裝的飛機模型，由BTS來拍攝開箱，超級吸睛，透過手做來傳達每個人都可以是藝術家的精神。