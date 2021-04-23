Stella McCartney和BALLY 守護地球創作時髦環保新品

在世界地球日的當月，嚴謹面對環保議題的Stella McCartney推出膠囊系列用以幫助停止亞馬遜森林的砍伐，BALLY也推出全新的Echo系列登商品，為環保盡心力。

Stella McCartney以「保護亞馬遜森林」為宗旨，和國際綠色組織Greenpeace 推出綠色膠囊系列單品，並於品牌IG推出#StellaTalks的直播，由環保電影製片人Alice Aedy主持，來呼籲及支持對於保護地球、野生動植物的共同承諾；Stella x Greenpeace膠囊系列圖形靈感來自於復古生態主義者，以淺藍色、白色大理石配色的柔軟有機棉製成。而Stella McCartney自2014年以來即致力於成為零森林砍伐品牌，未來仍將持續推動；Stella McCartney x Greenpeace膠囊系列商品售價從265歐元、約台幣9,110元起。