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Stella McCartney和BALLY 守護地球創作時髦環保新品

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
近期Stella McCartney與BALLY都推出環保系列單品。圖／Stella McCartney、BALLY提供
近期Stella McCartney與BALLY都推出環保系列單品。圖／Stella McCartney、BALLY提供

世界地球日的當月，嚴謹面對環保議題的Stella McCartney推出膠囊系列用以幫助停止亞馬遜森林的砍伐，BALLY也推出全新的Echo系列登商品，為環保盡心力。

Stella McCartney以「保護亞馬遜森林」為宗旨，和國際綠色組織Greenpeace 推出綠色膠囊系列單品，並於品牌IG推出#StellaTalks的直播，由環保電影製片人Alice Aedy主持，來呼籲及支持對於保護地球、野生動植物的共同承諾；Stella x Greenpeace膠囊系列圖形靈感來自於復古生態主義者，以淺藍色、白色大理石配色的柔軟有機棉製成。而Stella McCartney自2014年以來即致力於成為零森林砍伐品牌，未來仍將持續推動；Stella McCartney x Greenpeace膠囊系列商品售價從265歐元、約台幣9,110元起。

BALLY以創新環保設計打造的Echo系列，以剩餘的皮質碎料、廢料製造為更耐用的再生皮革、再生PET網紗及100%可回收的再生尼龍，全部採用全球回收標準（GRS）認證的環保材料重新加工使用，推出紅、黑色系的托特包、斜背包、多用途包款和錢包，包身內部也以百分百回收尼龍紗線製成，並壓印品牌B-Chain經典圖樣，持續致力發展永續時尚。

義大利Honieh Beauty創辦人Erika Boldrin詮釋BALLY Echo黑色尼龍編織提把斜背包，27,600元。圖／BALLY提供
義大利Honieh Beauty創辦人Erika Boldrin詮釋BALLY Echo黑色尼龍編織提把斜背包，27,600元。圖／BALLY提供
KOL Alessia Bossi詮釋Stella McCartney x Greenpeace膠囊系列商品。圖／Stella McCartney提供
KOL Alessia Bossi詮釋Stella McCartney x Greenpeace膠囊系列商品。圖／Stella McCartney提供
英國演員Danny Griffin詮釋Stella McCartney x Greenpeace膠囊系列商品。圖／Stella McCartney提供
英國演員Danny Griffin詮釋Stella McCartney x Greenpeace膠囊系列商品。圖／Stella McCartney提供
KOL Ludovica Sauer詮釋Stella McCartney x Greenpeace膠囊系列商品。圖／Stella McCartney提供
KOL Ludovica Sauer詮釋Stella McCartney x Greenpeace膠囊系列商品。圖／Stella McCartney提供
BALLY Echo黑色尼龍小型後背包，27,600元。圖／BALLY提供
BALLY Echo黑色尼龍小型後背包，27,600元。圖／BALLY提供
BALLY Echo紅色尼龍多用途背包，27,600元。圖／BALLY提供
BALLY Echo紅色尼龍多用途背包，27,600元。圖／BALLY提供
KOL Toni演繹BALLY Echo黑色尼龍多用途背包，27,600元。圖／BALLY提供
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