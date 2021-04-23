Stella McCartney和BALLY 守護地球創作時髦環保新品
在世界地球日的當月，嚴謹面對環保議題的Stella McCartney推出膠囊系列用以幫助停止亞馬遜森林的砍伐，BALLY也推出全新的Echo系列登商品，為環保盡心力。
Stella McCartney以「保護亞馬遜森林」為宗旨，和國際綠色組織Greenpeace 推出綠色膠囊系列單品，並於品牌IG推出#StellaTalks的直播，由環保電影製片人Alice Aedy主持，來呼籲及支持對於保護地球、野生動植物的共同承諾；Stella x Greenpeace膠囊系列圖形靈感來自於復古生態主義者，以淺藍色、白色大理石配色的柔軟有機棉製成。而Stella McCartney自2014年以來即致力於成為零森林砍伐品牌，未來仍將持續推動；Stella McCartney x Greenpeace膠囊系列商品售價從265歐元、約台幣9,110元起。
BALLY以創新環保設計打造的Echo系列，以剩餘的皮質碎料、廢料製造為更耐用的再生皮革、再生PET網紗及100%可回收的再生尼龍，全部採用全球回收標準（GRS）認證的環保材料重新加工使用，推出紅、黑色系的托特包、斜背包、多用途包款和錢包，包身內部也以百分百回收尼龍紗線製成，並壓印品牌B-Chain經典圖樣，持續致力發展永續時尚。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言