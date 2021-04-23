雞尾酒60元有找！ WAT首度推出罐裝茶飲氣泡雞尾酒

秉持「Cocktails, Anywhere, Anytime」精神的台灣瓶裝調酒第一品牌WAT（音同What），首度推出罐裝茶飲氣泡雞尾酒。首波推出兩個酒款，一是強強聯名推出「檀島凍檸茶氣泡雞尾酒」，酒精濃度5%；第二款則使用台灣優質綠茶，推出熱量低於100卡的低糖「冷萃綠茶氣泡雞尾酒」，酒精濃度4%，每瓶售價皆為59元，即日起至5月18日為止於全省全家便利商店獨家搶先開賣。

WAT品牌創辦人趙欣榮表示，亞洲人天生對茶飲接受度高，東方底蘊的茶飲魅力，結合西式調酒手法，讓茶酒風潮這兩年遍佈台灣。WAT瓶裝調酒系列曾推出廣受好評的「凝香冬片」、「四季金桔」、「貴妃鐵觀音」等優質茶調酒，首度進軍罐裝市場，除看好茶酒市場潛力，「也希望將WAT對原料、品質等細節專注，帶入易開罐裝茶酒市場，讓大眾在便利商店以更友善的價格，享用專業級的氣泡雞尾酒。」

儘管是開架販售的易開罐產品，WAT依舊專注從原料到生產每個細節。紅茶茶葉來自斯里蘭卡紅茶起源地康提（Kandy）及知名產區烏巴（UVA），康提紅茶濃厚順口；烏巴紅茶則有「黃金杯」之稱，茶色深紅茶香濃郁，被譽為世界三大名茶之一。冷萃綠茶氣泡雞尾酒則使用台灣在地的優質綠茶，茶湯色澤明亮、芳香甘甜，入口甘醇回味怡人。

「檀島凍檸茶氣泡雞尾酒」為WAT首度與知名「檀島茶餐廳」強強聯名推出的罐裝雞尾酒，完整保留檀島招牌凍檸茶新鮮黃檸檬的新鮮酸香氣，氣泡更增加清爽的口感，是炎炎夏日解渴開胃的最佳選擇；「冷萃綠茶氣泡雞尾酒」則降低甜度，除更能凸顯綠茶細緻香氣，是夏日輕盈首選。

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