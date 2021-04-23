1930年代古董表拍出900萬高價？ 這品牌原來靠Bugatti撐腰

國際拍賣會上的腕表收藏總讓人見識到大品牌如勞力士（ROLEX）、RICHARD MILLE的頂級與珍稀。近期甫落槌的Stanislas Machoïr拍賣會上，便有一只1930年代的古董手表竟然以27萬2,800歐元成交，折合台幣約922萬4,600元！不禁讓人懷疑：一只80年前的金表究竟有何魅力？

原來這是一只由義大利頂級跑車品牌Bugatti創辦人Ettore Bugatti的私人收藏的1930年代腕表，也是瑞士鐘表品牌美度（MIDO）與Bugatti的聯名之作，在1930年代，汽車屬於高科技先進工業製品，而汽車水箱罩的設計也成為精密腕表與之結合的重要視覺象徵。

這枚古董款式具有經典的Bugatti水箱護罩設計，出自1926年至1932年間Ettore Bugatti向MIDO訂購的四款以金或銀打造的自動上鍊「水箱護罩造型」系列腕表之一，Bugatti的水箱護罩造型為MIDO美度表帶來了設計靈感，品牌不僅以此打造全新表殼、其後更為之註冊專利；據了解，在1925至1926年間包含Alfa Romeo、Buick、Chevrolet、Chrysler及 Rolls-Royce等知名汽車品牌，都曾以此造型設計時計，並以腕表、座鐘、懷表的形式呈現。