黑科技加持！RM 21-01空氣動力陀飛輪 輕盈航太空

頂級鐘表品牌RICHARD MILLE近日又有新發表。日前品牌好友、F1一級方程式車手Lando Norris甫於Emilia-Romanga分站站上頒獎台並配戴RM 67-02自動上鍊超薄腕表McLaren特製版，品牌近日再推出一只RM 21-01空氣動力陀飛輪腕表，以航太科技結合一級方程式賽車的工程材料，將高輕量化與頂尖科技，具現成手腕上的時間儀器。

5N紅金表殼、Carbon TPT®碳纖維的表圈和表柱，營造出腕表在顏色、材質選用上的複合美學，但經藍色PVD鍍膜的HAYNES® 214®材質，其實才是表款的重頭戲。這是RICHARD MILLE首次使用「HAYNES® 214®」，這種鎳鉻鋁鐵合金可承受超過攝氏955度的高溫，並以耐高溫、抗氧化的特點可以傳統方式模壓和組裝，因而適合用於引擎燃燒室（Combustion Chamber）。

不僅如此，RM21-01手上鍊陀飛輪機芯更展現了強烈的工業感與高精密特性：轉動一周僅需6小時的快速旋轉發條盒，具減少主發條粘附現象、提供理想的動力儲存、性能與穩定性比率等優點；其中部分原因來自漸進反彈功能發條盒棘爪在開始上鍊時將節省約20%的可觀能量，並有助於主發條內部張力的平均分配；同時「時間調整模組」則安裝於表背，優點是進行維修保養時，可在不影響底板完整性情況下更換模組，而時間調整模組裝卸也不用移動指針與面盤，提升維修保養時的效率與方便。

Carbon TPT®碳纖維特殊的質地紋理、5N紅金的耀眼，加上白色橡膠表帶的清新活力，全球限量50只，價格店洽。

5N紅金表殼、Carbon TPT®碳纖維、白色橡膠表帶，交織成RM 21-01空氣陀飛輪的高精密複雜與動感活力。圖 / RICHARD MILLE提供。

因為經過特別製程，讓Carbon TPT®碳纖維的紋理帶有360度的賞玩之趣。圖 / RICHARD MILLE提供。