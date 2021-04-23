隱丹廚插旗台中七期 DNA Spanish Restaurant月底開幕

連續三年獲米其林餐盤推薦的隱丹廚主廚Daniel Negreira，除了在台北與上海開設Alma Spanish Cuisine外，本月底正式插旗台中七期，在惠中七街開設全新餐廳DNA Spanish Restaurant，預計4月27日正式開幕。

全新的DNA Spanish Restaurant，不但主打充滿西班牙基因的前衛料理，在空間鋪陳上也戮力呈現西班牙元素。一進餐廳映入眼簾的是展示區中的西班牙伊比利火腿，以及牆面上的西班牙葡萄酒，餐廳侍酒師蕭加伯指出，未來餐廳將全面供應西班牙葡萄酒。

DNA Spanish Restaurant由Daniel Negreira擔任行政主廚，主廚則由年輕的王致晟（Vincent）與王柏翔（Chris）擔綱，採雙主廚制。Daniel Negreira笑著說：「有兩位這麼優秀的年輕主廚在，我才能輕鬆過日子。」

DNA Spanish Restaurant雖然也採用套餐形式供應，但套餐的組合方式卻非常的「西班牙」。以手切60個月Bellota等級伊比利火腿跟番茄麵包做為前菜，接下來是包括杏仁冷湯、奶油蛤蠣馬丁尼、烤雞奶油球與花椰菜棒棒糖所組合成的Tapas上桌。

前菜「序碼23」則是最能代表DNA Spanish Restaurant精神的一道菜。主廚將西班牙蕃茄冷湯（Gazpacho）中的元素一一拆解，中間骨幹將Gazpacho製成凍狀，佐以23種不同當季食材，日本生食干貝、番紅花橄欖油魚子醬、西班牙醃漬辣椒、不同品種蕃茄、蒜、青蔥油、馬告香料油、洋蔥竹炭粉、煙燻紫洋蔥，再點綴上海鹽泡沫、蒜味美乃滋、時蔬醬等搭配品嘗，帶出DNA熱情與細緻的精神。

西班牙海鮮燉飯（Paella）全台灣不知道有多少餐廳在供應，但DNA Spanish Restaurant出的海鮮燉飯就是不一樣。主廚王柏翔指出：「我們特別採用來自西班牙的Bomba米，因為我們試過幾種台灣不同品種的米，發現做不出來適當的生熟度，所以就採用西班牙的Bomba米，希望呈現出西班牙的原汁原味。」

主菜選項之一的72小時烹調牛頰肉，將澳洲和牛牛頰肉與迷迭香、鹽、胡椒等香料醃製，並以62度72小時低溫烹調，再將牛頰肉均勻塗上牛骨肉汁後高溫爐烤，以甜菜根及櫻桃做為點綴，插上甜菜根餅乾與新鮮玫瑰花瓣，最後淋上馬告蒔蘿醬。刻意讓濃郁的奶油醬汁與清爽的馬告蒔蘿交會，增添味覺上的層次。

最令人驚喜的是取名「Make a Wish」的甜點，看起來像是一根蠟燭，實則卻是檸檬卡士達。「這道甜點在我心裡已經放了10年。我原本想要把這道甜點從客人一坐下來，就一直放在桌上，到要上甜點的時候，再放到客人面前。」Daniel Negreira表示：「不過後來因為放太久可能會變形、融化，所以就到上甜點的時候才端出來。」

但即便是如此，還是一樣帶給食客忍不住會心一笑的愉悅感，算是到DNA Spanish Restaurant用餐的額外紅利。

最後登場的、由3種小點組成的西班牙茶點（Mignardises），也一樣精彩。口味由輕到重依序為椰奶糕（Pina Colada Truffles）、紅茶聖雅各蛋糕（Tarta de Santiago）與70%巧克力三明治。

椰奶糕上面搭配糖漬橙皮及百里香增加風味；聖雅各蛋糕是西班牙傳統的甜點，結合了臺灣的紅茶風味製作而成；最後以70%的苦甜巧克力製作而成的巧克力甘那許，搭配巧克力費洛脆片並灑上紅甜椒粉（Paprika），以微微的辣味讓這道巧克力三明治劃上完美句點。

DNA Spanish Restaurant餐廳面積約140坪，共有60個座席。主要的用餐空間旁搭配開放式廚房視野，讓客人可以探索廚房團隊的作業，開放式用餐空間約可容納30人；此外，餐廳也擁有3個完全獨立的包廂區域，各能容納約8至10人，其中兩個包廂打通後可容納16至18人。

【DNA Spanish Restaurant】

地址：臺中市西屯區惠中七街36號1樓

電話：+886-928-983-381

營業時間：週一至週日（週二為固定公休日）

點餐時間：午餐 Lunch 12:00 ─ 14:30 （最後點餐時間為 13:30）