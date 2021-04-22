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55萬元一瓶的哥倫比亞蘭姆酒！ 台灣有在賣
一直在哥倫比亞Cartagena心臟地帶生產頂級陳年蘭姆酒的獨裁者（Dictador），推出全球限量300瓶的獨裁者萊儷水晶世代典藏版（Dictador Generations En Lalique）。日前一瓶編號為0號的獨裁者萊儷水晶世代典藏版，在蘇富比拍賣會上創下了3萬英鎊紀錄，約合台幣120萬元。該限量系列在台灣由廷漢代理，單瓶建議售價55萬元。
獨裁者萊儷水晶世代典藏版是由1976年生產的陳年蘭姆酒勾兌而成，酒液經過長時間熟陳於美國橡木桶及波特酒桶中，由獨裁者首席調酒師Hernan Parra和他的父親Dario，攜手創造靈魂風味。之所以取名為萊儷水晶世代典藏版，是為了向自1913年以來一直在哥倫比亞Cartagena蒸餾蘭姆酒的Parra家族致敬。
美麗的酒瓶由法國萊儷水晶（Lalique）藝術暨創意總監Marc Larminaux設計，靈感來自加勒比海的波光粼粼，這片神奇又充滿迷漾美的海洋，激發Larminaux的創意，在瓶身上形塑出水波紋並使用Lalique經典的澄澈磨砂水晶，刻畫製作出光影。
獨裁者萊儷水晶世代典藏版口感濃郁，帶有黑巧克力，淡淡的火焰橙皮和丁香香氣，並由可可粉引領出黑櫻桃、肉荳蔻、肉桂和深色桃花心木的氣息，最後則由濃郁的黑巧克力和沈穩的泥土、橡木及香料平衡整體調性，作為美好的收尾。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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