聽新聞
test
0:00 / 0:00

55萬元一瓶的哥倫比亞蘭姆酒！ 台灣有在賣

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
獨裁者萊儷水晶世代典藏版以禮盒包裝，禮盒中並附有具備照明的展示陳列座。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
獨裁者萊儷水晶世代典藏版以禮盒包裝，禮盒中並附有具備照明的展示陳列座。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

一直在哥倫比亞Cartagena心臟地帶生產頂級陳年蘭姆酒的獨裁者（Dictador），推出全球限量300瓶的獨裁者萊儷水晶世代典藏版（Dictador Generations En Lalique）。日前一瓶編號為0號的獨裁者萊儷水晶世代典藏版，在蘇富比拍賣會上創下了3萬英鎊紀錄，約合台幣120萬元。該限量系列在台灣由廷漢代理，單瓶建議售價55萬元。

獨裁者萊儷水晶世代典藏版是由1976年生產的陳年蘭姆酒勾兌而成，酒液經過長時間熟陳於美國橡木桶及波特酒桶中，由獨裁者首席調酒師Hernan Parra和他的父親Dario，攜手創造靈魂風味。之所以取名為萊儷水晶世代典藏版，是為了向自1913年以來一直在哥倫比亞Cartagena蒸餾蘭姆酒的Parra家族致敬。

美麗的酒瓶由法國萊儷水晶（Lalique）藝術暨創意總監Marc Larminaux設計，靈感來自加勒比海的波光粼粼，這片神奇又充滿迷漾美的海洋，激發Larminaux的創意，在瓶身上形塑出水波紋並使用Lalique經典的澄澈磨砂水晶，刻畫製作出光影。

獨裁者萊儷水晶世代典藏版口感濃郁，帶有黑巧克力，淡淡的火焰橙皮和丁香香氣，並由可可粉引領出黑櫻桃、肉荳蔻、肉桂和深色桃花心木的氣息，最後則由濃郁的黑巧克力和沈穩的泥土、橡木及香料平衡整體調性，作為美好的收尾。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

獨裁者萊儷水晶世代典藏版，在台灣由廷漢企業代理，建議售價55萬元。圖／廷漢提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
獨裁者萊儷水晶世代典藏版，在台灣由廷漢企業代理，建議售價55萬元。圖／廷漢提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
在瓶身上形塑出水波紋並使用Lalique經典的澄澈磨砂水晶，刻畫製作出光影。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
在瓶身上形塑出水波紋並使用Lalique經典的澄澈磨砂水晶，刻畫製作出光影。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

哥倫比亞 巧克力

延伸閱讀

台灣配額13組 路易十三「向光之城致敬—1900」將抵台

日本居酒屋超夯的「梅水晶」年輕人超愛、中年人卻以為是都市傳說

BOUCHERON頂級珠寶哥倫比亞「木佐」產祖母綠珍稀誘客

死星、陀飛輪、光劍水晶？Kross Studio聯乘限量發行

相關新聞

130種蔬食30元起！素食版爭鮮「爭先食蔬」開幕買1送1

自1994年創立至今的「爭鮮餐飲」，在今年迎來25週年，並將繼旗下5個品牌之後，自4月30日於桃園全新推出「爭先食蔬」，...

首支過「紅酒桶」的皇家禮炮！ 阿根廷馬球限量版登場

調和式威士忌皇家禮炮也開始玩「過桶（Wood Finish）」技術？沒有錯，皇家禮炮為台灣酒迷首發獻上的全新「皇家禮炮2...

重返八零年代、沒有招牌的「微醺大飯店」 憑邀函入場

傳說中的「神秘飯店」再現，沒有招牌，隱身於台北鬧區的某間飯店中，稍不留神，就可能擦身錯過。低調神秘，完全八零年代風格，受...

BURBERRY秀Gigi兔寶寶裝 瑪丹娜、坎達爾珍娜跪著拍

BURBERRY在英國倫敦攝政街旗艦店發表2021冬季系列，以英國藝術家Shygirl的表演為背景，首席創意總監Ricc...

ECCO換季穿搭玩撞色、Minnetonka推粉嫩新款來吸睛

逐漸步入夏季氣候，也是要更換新行頭的時刻，ECCO就帶來了升級版的ZIPFLEX酷飛系列及ST.1適動系列鞋款，透鏤空搭...

三星Neo QLED 8K量子電視 導入Mini LED技術進化登場

三星宣布全新Neo QLED 8K量子電視系列即日起正式在台上市，以當前最夯的Mini LED顯示技術，結合強悍規格、全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。