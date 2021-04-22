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首支過「紅酒桶」的皇家禮炮！ 阿根廷馬球限量版登場

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
皇家禮炮21年馬球系列第4代——阿根廷馬球限量版，建議售價4,360元。圖／皇家禮炮提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
皇家禮炮21年馬球系列第4代——阿根廷馬球限量版，建議售價4,360元。圖／皇家禮炮提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

調和式威士忌皇家禮炮也開始玩「過桶（Wood Finish）」技術？沒有錯，皇家禮炮為台灣酒迷首發獻上的全新「皇家禮炮21年馬球系列第四代——阿根廷馬球限量版（The Polo Estancia Edition）」，正是皇家禮炮第一支過紅酒桶的酒款。

「皇家禮炮21年馬球系列第4代——阿根廷馬球限量版」以總產量僅2%的馬爾貝克（Malbec）頂級紅酒產區卡法亞特（Cafayate）橡木桶過桶熟成，採極少量小批次的精品化生產。

「皇家禮炮21年馬球系列第4代——阿根廷馬球限量版」台灣領先全球首發上市，皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop再次以精湛調酒工藝，將皇家禮炮威士忌之王之酒韻神髓，結合自古以來即是皇家運動的馬球運動，傳遞皇家禮炮勇於追求巔峰的名家精神。

皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop表示：「由於運用各種不同的橡木桶熟成威士忌已日益盛行，即使如皇家禮炮以經典聞名的威士忌品牌也不例外。為了完整表現阿根廷新舊交融的細膩風貌，同時兼具皇家禮炮無懼創新的精神，於是決定首次選擇以此區出產的馬爾貝克紅酒桶封釀，透過歷經多年陳放紅酒的橡木桶，為調和威士忌帶來無可擬比，強烈鮮明的阿根廷風土特色。」

皇家禮炮特別打造「狂熱異國夜，新‧奢饗宴」六感品酩會，推出北、中、南期間限定巡迴品酩會，在頂級饕客圈火紅的台北文華東方酒店 BENCOTTO、全新開幕的台中DNA異國料理餐廳，以及高雄萬豪酒店皇饕牛排館鐵板燒磅礡登場。結合阿根廷豐沛好客的盛情文化，以熱情天性、奔放探戈、好客酒饌，搭配彌足珍貴的「皇家禮炮21年馬球系列第四代-阿根廷限量版」，透過嗅覺、味覺、視覺、聽覺、觸覺到心覺的六感品酩盛饌，激盪出異國風情奔放的酒韻芬芳，激發酩家舌尖上的感動，邂逅異國風情的嶄新風味。品酩會詳情請參考ACCUPASS活動網站。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

皇家禮炮21年馬球系列第4代——阿根廷馬球限量版，是皇家禮炮首支過紅酒桶的酒款。圖／皇家禮炮提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
皇家禮炮21年馬球系列第4代——阿根廷馬球限量版，是皇家禮炮首支過紅酒桶的酒款。圖／皇家禮炮提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

阿根廷 紅酒 酒店

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