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台灣配額13組 路易十三「向光之城致敬—1900」將抵台

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
這款由巴黎鑄幣局特別鑄造的紀念幣，刻上和水晶瓶一樣獨一無二的序號。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
這款由巴黎鑄幣局特別鑄造的紀念幣，刻上和水晶瓶一樣獨一無二的序號。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

享譽百年歷史的路易十三，為邀請顧客與收藏家重溫路易十三各里程碑的重要時刻，推出限量時光典藏系列。最新推出的「時光典藏：向光之城致敬——1900」，則是繼紀念路易十三誕生的第一支作品「源——1874」後，慶祝1900年巴黎世界博覽會而推出，希望重現最閃耀發亮的巴黎黃金年代。「時光典藏：向光之城致敬——1900」全球僅限量2000組，台灣配額13組，近期即將抵台灣。

為延續最輝煌的巴黎工藝，路易十三「時光典藏：向光之城致敬——1900」結合巴黎鑄幣局與聖路易水晶工坊，由三大歷史悠久的法國家族經典品牌攜手合作。

巴黎鑄幣廠的首席雕刻師ÉMILE ROUSSEAU談起此次合作，興奮地表示：「我們的工藝是獨一無二的，這是細節、時間和手工藝術的總和，也是鑄幣工匠畢生對於最頂級技藝的追求。」這使得「時光典藏：向光之城致敬——1900」，就像這些經典品牌，用永恆創作捕捉時間的印記，呈現給生命中最重要的人，為傾訴如母親之愛般的恆遠流長典藏之作。

「時光典藏系列：向光之城致敬——1900」外盒設計的靈感，來自巴黎鑄幣局歷史資料庫中的四張原始插圖，如巴黎人、指標建築、光之城以及藝術與工藝等重要象徵，每一個都捕捉到1900年巴黎這座城市的每個面向，而收藏者亦可獲得一枚獨一無二的徽章。

這枚由巴黎鑄幣局特別鑄造的紀念幣，刻上和水晶瓶一樣獨一無二的序號，極富收藏意義與價值。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

路易十三「時光典藏：向光之城致敬——1900」，全球限量2000組。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
路易十三「時光典藏：向光之城致敬——1900」，全球限量2000組。圖／路易十三提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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