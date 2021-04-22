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重返八零年代、沒有招牌的「微醺大飯店」 憑邀函入場

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「微醺大飯店：1980s」中的復古舞廳。圖／Folio Hotel提供
「微醺大飯店：1980s」中的復古舞廳。圖／Folio Hotel提供

傳說中的「神秘飯店」再現，沒有招牌，隱身於台北鬧區的某間飯店中，稍不留神，就可能擦身錯過。低調神秘，完全八零年代風格，受邀者將在此停留120分鐘，與7位不同的角色一起穿梭其間。當然，在喝下3杯調酒後，微醺中，方可一步步窺見「微醺大飯店：1980s」的巨大秘密。

這是繼2019年「微醺大飯店」、2020年「明日俱樂部」後，驚喜製造 Surprise Lab. 與進港浪製作於2021年再次攜手推出的全新沉浸式體驗作品。它的前身「微醺大飯店」曾創下1萬6千位觀眾參與，更因長達8個月的演出，創下台灣最長定目劇的紀錄，並於當年獲得德國紅點設計獎現場表演組紅點獎。

今年，這間神秘飯店將再次出現。「微醺大飯店：1980s」攜手風格旅宿富邦藝旅Folio Hotel，發掘前身是半世紀老宅、合作金庫舊宿舍的故事。唯有前來開幕酒會的賓客，才能由此進入。

「微醺，在這裡絕對必要」。要連結現在與過去，在體驗過程中，將喝下經典格蘭傑單一麥芽威士忌，讓自己更加順利地抵達過去；同時，也將飲用以法國頂級干邑品牌軒尼詩作為基底的調酒，回味在威士忌尚未流行的1980年代，最為經典的白蘭地風味。

身在其中，觀眾也將成為企業代表之一，在開幕酒會上陸續遇見飯店老闆、飯店經理、知名女星等7位角色，並跟著他們的腳步進入飯店裡的不同房間，一窺角色們各自的秘密─或許是久別重逢的夫妻，掙扎著相遇後是否要再次錯過；或是還在躊躇是否要告白的男子。

時間不可逆地前行，當我們有一次機會能夠回到過去，你想要試圖改變些什麼嗎？還是，仍會做出同樣的抉擇呢？在這家飯店中，都有可能改變。

怎麼參加：

「微醺大飯店：1980s」有單人票、雙人票及6人票三種選項，7月的票券現正預售中，單人票2,000元。此外，憑購票證明另可享富邦藝旅Folio Hotel住宿優惠，不分平假日，每晚2,200元。

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

在微醺大飯店，微醺是必要。圖／Folio Hotel提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
在微醺大飯店，微醺是必要。圖／Folio Hotel提供【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
「微醺大飯店」一人來、多人來，都適合。圖／Folio Hotel提供
「微醺大飯店」一人來、多人來，都適合。圖／Folio Hotel提供
你的到場，將改變這一天的樣貌。圖／Folio Hotel提供
你的到場，將改變這一天的樣貌。圖／Folio Hotel提供
富邦藝旅 Folio Hotel前身是合作金庫舊宿舍。圖／Folio Hotel提供
富邦藝旅 Folio Hotel前身是合作金庫舊宿舍。圖／Folio Hotel提供

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