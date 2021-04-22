BURBERRY秀Gigi兔寶寶裝 瑪丹娜、坎達爾珍娜跪著拍

BURBERRY在英國倫敦攝政街旗艦店發表2021冬季系列，以英國藝術家Shygirl的表演為背景，首席創意總監Riccardo Tisci以女性化（Femininity）為宗旨表現當代女性的衣著，人造皮草大衣、幾何披肩和流蘇，援引自動物王國的概念，都表現品牌忠於戶外活動的DNA。

這場發表也邀集了坎達爾珍娜（Kendall Jenner）、吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）、娜歐蜜坎貝爾（Naomi Campbell）和LVMH集團太子妃Natalia Vodianova等女星在IG放上首穿圖，娜姐以她擅長的開腿照和坎達爾珍娜一起跪著拍，吉吉哈蒂德的毛茸茸兔子裝搞怪可愛，延續動物王國的品牌基調，風衣飾以狐狸印花羊毛、幾何嵌花，或是模擬兔耳朵的人造皮草包款，都有野性品味。Riccardo Tisci表示，他的母親與姊妹們都象徵大自然不可思議的力量，因此2021年秋冬女裝是寫給女性的一封情書，讚嘆她們無與倫比的堅毅。