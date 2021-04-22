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BURBERRY秀Gigi兔寶寶裝 瑪丹娜、坎達爾珍娜跪著拍

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
娜姐跪著拍仍是巨星氣場，她穿上2021冬季過膝皮革長靴表現性感搖滾的風韻。圖／取自IG
娜姐跪著拍仍是巨星氣場，她穿上2021冬季過膝皮革長靴表現性感搖滾的風韻。圖／取自IG

BURBERRY在英國倫敦攝政街旗艦店發表2021冬季系列，以英國藝術家Shygirl的表演為背景，首席創意總監Riccardo Tisci以女性化（Femininity）為宗旨表現當代女性的衣著，人造皮草大衣、幾何披肩和流蘇，援引自動物王國的概念，都表現品牌忠於戶外活動的DNA。

這場發表也邀集了坎達爾珍娜（Kendall Jenner）、吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）、娜歐蜜坎貝爾（Naomi Campbell）和LVMH集團太子妃Natalia Vodianova等女星在IG放上首穿圖，娜姐以她擅長的開腿照和坎達爾珍娜一起跪著拍，吉吉哈蒂德的毛茸茸兔子裝搞怪可愛，延續動物王國的品牌基調，風衣飾以狐狸印花羊毛、幾何嵌花，或是模擬兔耳朵的人造皮草包款，都有野性品味。Riccardo Tisci表示，他的母親與姊妹們都象徵大自然不可思議的力量，因此2021年秋冬女裝是寫給女性的一封情書，讚嘆她們無與倫比的堅毅。

本季女裝也融入道地英國的特質，包括獨一無二、與眾不同、真摯的表現自我。寬鬆尖型肩西裝外套、錐形長褲，都是當季標誌輪廓，披肩以誇大的格紋喀什米爾羊絨凸顯肩部剪裁，並與量身訂製的夾克做拼接；閃耀的金色蕾絲風衣，飾以孔眼流蘇，則帶來視覺的搶眼節奏。

2021冬季有許多金色亮片或扣環元素。圖／BURBERRY提供
2021冬季有許多金色亮片或扣環元素。圖／BURBERRY提供
坎達爾珍娜和瑪丹娜都以蹲跪姿拍照，表現叛逆前衛的態度。圖／取自IG
坎達爾珍娜和瑪丹娜都以蹲跪姿拍照，表現叛逆前衛的態度。圖／取自IG
拼接的色彩和流蘇元素，構築2021冬季系列女裝的細節。圖／BURBERRY提供
拼接的色彩和流蘇元素，構築2021冬季系列女裝的細節。圖／BURBERRY提供
細節考究的大衣，仍是BURBERRY經典元素。圖／BURBERRY提供
細節考究的大衣，仍是BURBERRY經典元素。圖／BURBERRY提供
英國旗幟的元素，融入在2021冬季女裝圖／BURBERRY提供
英國旗幟的元素，融入在2021冬季女裝圖／BURBERRY提供
BURBERRY發表2021冬季女裝，吉吉哈蒂德、瑪丹娜搶先穿po上IG。圖／BURBERRY提供、取自IG
BURBERRY發表2021冬季女裝，吉吉哈蒂德、瑪丹娜搶先穿po上IG。圖／BURBERRY提供、取自IG
娜歐蜜坎貝爾身穿2021冬季特殊剪裁大衣。圖／取自IG
娜歐蜜坎貝爾身穿2021冬季特殊剪裁大衣。圖／取自IG
Natalia Vodianova將紅色套裝的性感與俐落表現得恰如其分。圖／取自IG
Natalia Vodianova將紅色套裝的性感與俐落表現得恰如其分。圖／取自IG
吉吉哈蒂德穿上人造皮草兔子裝，表現動物王國的設計基調。圖／取自IG
吉吉哈蒂德穿上人造皮草兔子裝，表現動物王國的設計基調。圖／取自IG
吉吉哈蒂德穿上人造皮草兔子裝，表現動物王國的設計基調。圖／取自IG
吉吉哈蒂德穿上人造皮草兔子裝，表現動物王國的設計基調。圖／取自IG
BURBERRU在倫敦攝政街旗艦店發表2021冬季女裝系列。圖／BURBERRY提供
BURBERRU在倫敦攝政街旗艦店發表2021冬季女裝系列。圖／BURBERRY提供
BURBERRU在倫敦攝政街旗艦店發表2021冬季女裝系列。圖／BURBERRY提供
BURBERRU在倫敦攝政街旗艦店發表2021冬季女裝系列。圖／BURBERRY提供
模特兒帥氣詮釋人造皮草包款，展現BURBERRY以動物王國為靈感的野性氣息。圖／BURBERRY提供
模特兒帥氣詮釋人造皮草包款，展現BURBERRY以動物王國為靈感的野性氣息。圖／BURBERRY提供

英國 動物王國 品牌

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