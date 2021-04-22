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ECCO換季穿搭玩撞色、Minnetonka推粉嫩新款來吸睛

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
ECCO ZIPFLEX酷飛系列鞋6,680元。圖／ECCO提供
ECCO ZIPFLEX酷飛系列鞋6,680元。圖／ECCO提供

逐漸步入夏季氣候，也是要更換新行頭的時刻，ECCO就帶來了升級版的ZIPFLEX酷飛系列及ST.1適動系列鞋款，透鏤空搭配與異材質撞色拼接設計，呼應潮流運動流行風潮。手工鞋品牌Minnetonka除了替經典鞋款換上粉嫩搶眼配色之外，還將在台上市拖鞋系列，因應多元天氣的穿搭需求。

ECCO的ZIPFLEX 酷飛系列，延續過去的「拉鍊」設計概念，在鞋側及鞋底均打造「仿鍊」刻痕結構，為鞋身減輕重量並增添凹折度，讓雙腳能更靈活的運動。還應用FLUIDFORM一體成型製鞋科技製成，搭載SHOCK THRU 整合緩震系統，能有效提升2倍緩震力，並增加15%回彈性。以全新配色回歸的ST.1適動系列鞋款，以犛牛磨砂皮及織物堆疊而成，搭配鞋側不規則流線型的設計，並提供紫、草綠、或是裸色與黑色的混搭。結合螢光綠減壓裝置，柔軟PU中底與防滑TPU外底，整合提升緩震力與高回彈性的性能，助消費者能輕鬆開啟運動日常。

ECCO ST.1適動系列鞋6,680鞋。圖／ECCO提供
ECCO ST.1適動系列鞋6,680鞋。圖／ECCO提供

近期全球流行趨勢就是將球鞋鞋款也改版為拖鞋，並女性消費者中受到歡迎，啟發了手工鞋品牌Minnetonka也把經典的Kilty鞋型，結合好穿脫的拖鞋設計，呈現Kilty Boat Mule鞋。同時，品牌在這季也推出防水版本的 Kilty Plus鞋款，延續經典輪廓，採用防潑水的麂皮材質製成，並增添了EVA 中底，讓機能科技升級改良，更能自在的面對多變的環境氣候。

Minnetonka Kilty Plus鞋2,680元。 圖／Minnetonka提供
Minnetonka Kilty Plus鞋2,680元。 圖／Minnetonka提供

Minnetonka Kilty Boat Mule拖鞋2,380元。圖／Minnetonka提供
Minnetonka Kilty Boat Mule拖鞋2,380元。圖／Minnetonka提供

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