三星Neo QLED 8K量子電視 導入Mini LED技術進化登場
三星宣布全新Neo QLED 8K量子電視系列即日起正式在台上市，以當前最夯的Mini LED顯示技術，結合強悍規格、全面的智慧功能和俐落美型設計，並兼顧環保永續目標，全面升級頂級電視標準。Neo QLED 8K量子電視提供65、75、85吋規格，建議售價139,900元起；Neo QLED量子電視則提供55～85吋規格，建議售價69,900元起。
三星Neo QLED量子電視運用量子Mini LED技術，大小僅傳統LED的1／40，採用超薄微型塗層並借助自家AI量子程式演算科技，能在影像輸入時交叉辨識色彩、動態影像元素以及聲音等物件，以最適切的AI中樞進行演算，精細控制緊密排列的量子Mini LED，任何畫面皆能單點式獨立控制，創造明暗細節更細膩的控光表現；更搭載金屬量子點顯色技術，呈現最高100%色域空間，還原真實色彩；亮度呈現上則提升至12-bit（4096階），使暗區更暗、亮區更亮，帶給觀眾更逼真沉浸式的HDR觀賞體驗。
透過旗艦級揚聲系統搭配獨家進化魔術音效技術，讓聲音隨畫面影像移動，創造聲歷其境之效。針對娛樂玩家，全新Game Bar遊戲工具列讓即時數據一覽無遺，多樣設定高效率調整；超寬畫面遊戲體驗功能，玩家可選擇在三星電視上使用21：9、甚至32：9螢幕比例暢玩PC遊戲。而除了最薄僅1.54cm的纖薄機身，全新第II代美型連結更將集線器完美收納於電視底座後方，完美呈現俐落極簡風格。此外，2021年QLED 8K量子電視亦配備太陽能智慧型遙控器、採用可DIY再利用的環保瓦愣紙包裝，積極響應環境永續。
6月30日前購買三星Neo QLED 8K量子電視系列指定型號，郵寄回函或線上登錄最高贈旗艦摺疊智慧型手機Galaxy Z Fold2 5G。凡購買2021年電視系列與指定Soundbar旗艦影音組合，即贈真無線藍牙耳機Galaxy Buds Pro或後環繞喇叭，升級全方位視聽享受。為響應地球永續發展計畫，消費者凡購買後參照2021三星電視包裝紙箱上指示完成製作生活小物，上傳Samsung Taiwan Facebook粉絲專頁參與2021電視包裝紙箱再造活動，還可抽5,000 7-ELEVEN商品卡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言