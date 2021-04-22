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超萌貓咪生吐司銅板價進駐全聯 「生系列」還搭上燕麥奶健康風潮

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
貓咪生吐司，2片入售價49元，4月30日上市。圖／全聯福利中心提供
貓咪生吐司，2片入售價49元，4月30日上市。圖／全聯福利中心提供

超Q萌的貓咪生吐司全聯也買得到！全聯去年開賣「生吐司」，不到70天即賣出超過148萬片的好成績。看中「生系列」商品商機，今年全聯宣布於4月23日至5月20日再推出READ BREAD生系列4款及1款We Sweet生乳冷藏甜點新品，其中超級卡哇伊的貓咪生吐司，只要50元有找，另外也推出燕麥奶生吐司，搶搭植物奶健康風潮。

今年全聯延續2020年生吐司風潮將商品廣度再延伸，主打吸睛造型、好吃好玩和健康訴求的生吐司，同時也結合We Sweet甜點，讓消費者有多重享受。新品中最大亮點絕對是READ BREAD「貓咪生吐司」，導入日本超夯的貓造型生吐司，不只外型療癒可愛，內在使用進口頂級天然奶油，原料更簡單，仍保有柔軟口感，在包裝上使用貓奴肯定超愛的專屬盒子，不只可以支撐柔軟的生吐司，還可重複利用，將盒子做為布丁模型，增加樂趣，2片裝份量無負擔，銅板價有找超親民，預計4月30日上市。

另外，全聯也跟上新一代健康聖品—燕麥奶潮流，推出READ BREAD「燕麥奶生吐司」嚴選北美小麥麵粉、澳洲MILKLAB植物燕麥奶及天然熟成燕麥粒所製成，不只風味佳也多了層次感，單片厚度達2.5cm，細膩柔軟不黏牙。READ BREAD「生鬆餅」以24小時低溫熟成，口感Q彈並帶有淡雅蛋香，並使用部分海藻糖取代砂糖，當早餐、下午茶都合適。READ BREAD「榛果巧克力風味生貝果」蘊含迷人的巧克力榛果及酥脆的餅乾脆片，口感多層次。同步，生系列商品也延伸到We Sweet，新推出「生乳戚風蛋糕」只使用進口頂級鮮奶油與鮮奶的絕佳搭配，蛋糕體以燙麵工法製成，享受甜點更清爽無負擔。

生鬆餅，售價49元。圖／全聯福利中心提供
生鬆餅，售價49元。圖／全聯福利中心提供
榛果巧克力風味生貝果，售價35元。圖／全聯福利中心提供
榛果巧克力風味生貝果，售價35元。圖／全聯福利中心提供
燕麥奶生吐司，售價79元。圖／全聯福利中心提供
燕麥奶生吐司，售價79元。圖／全聯福利中心提供
生乳戚風蛋糕，售價109元。圖／全聯福利中心提供
生乳戚風蛋糕，售價109元。圖／全聯福利中心提供
全聯4月23日至5月20日推出READ BREAD生系列4款及1款We Sweet生乳冷藏甜點新品。記者黃筱晴／攝影
全聯4月23日至5月20日推出READ BREAD生系列4款及1款We Sweet生乳冷藏甜點新品。記者黃筱晴／攝影

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