超萌貓咪生吐司銅板價進駐全聯 「生系列」還搭上燕麥奶健康風潮

超Q萌的貓咪生吐司全聯也買得到！全聯去年開賣「生吐司」，不到70天即賣出超過148萬片的好成績。看中「生系列」商品商機，今年全聯宣布於4月23日至5月20日再推出READ BREAD生系列4款及1款We Sweet生乳冷藏甜點新品，其中超級卡哇伊的貓咪生吐司，只要50元有找，另外也推出燕麥奶生吐司，搶搭植物奶健康風潮。

今年全聯延續2020年生吐司風潮將商品廣度再延伸，主打吸睛造型、好吃好玩和健康訴求的生吐司，同時也結合We Sweet甜點，讓消費者有多重享受。新品中最大亮點絕對是READ BREAD「貓咪生吐司」，導入日本超夯的貓造型生吐司，不只外型療癒可愛，內在使用進口頂級天然奶油，原料更簡單，仍保有柔軟口感，在包裝上使用貓奴肯定超愛的專屬盒子，不只可以支撐柔軟的生吐司，還可重複利用，將盒子做為布丁模型，增加樂趣，2片裝份量無負擔，銅板價有找超親民，預計4月30日上市。