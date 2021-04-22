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簡嫚書邀媽為Kipling拍形象大片 共同演繹新包款根本像姐妹
母親節即將到來，對各個流行品牌都是年度重要檔期，比利時袋包品牌Kipling就請來女星簡嫚書和媽媽一同入鏡，演繹這一季的新品，還祭出「跨世代放閃攝影棚」體驗活動，邀請消費者也能同樂。
過去簡嫚書就曾和母親同框為其他品牌拍攝新品詮釋美照，曝光之後也讓粉絲意外了「簡媽媽」的高雅氣質，以及簡嫚書美麗基因源頭。而母女倆因為Kipling再次同框也顯得駕輕就熟，不管是簡嫚書緊挨著媽媽展示永樂宮聯名系列包款，還是回頭一笑的美照，都讓人覺得根本就是姊妹。為迎接即將到來的母親節，Kipling推出全新五大包款，囊括各式經典包型，如PAKA、K.VELLY等。不僅如此，品牌還自即日起到4月28日開放線上報名「跨世代放閃攝影棚」體驗活動，由專業團隊媽媽打造精緻妝容、髮型，並捕捉親密互動片刻。而且報名費還能全額折抵購買新包款的費用，等同免費享受拍美照服務。
日本手工袋包品牌土屋鞄製造所，對於母親節子女要聊表心意的贈禮，也提供了推Clarte流蘇迷你箱型包、Gusset code托特包的選擇。其中能夠手提也能肩背設計的Clarte流蘇迷你箱型包，搭配上可拆卸流蘇吊飾，展現女人多元的面貌。有著足夠容量的Gusset code托特包，則具備簡約設計外觀，加上容易搭配的色彩，能夠肩背、手提或提掛於手肘，滿足各種使用需求。
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