莫允雯Gianni Chiarini買包就像談戀愛 已告別衝動年代

義大利手袋品牌Gianni Chiarini發表夏季新品，邀請演出「戀愛是科學」的莫允雯出席，她表示自己以往是衝動購物型，一見鍾情就要立刻敗回家，「現在會思考一個星期，冷靜想想是不是真的很喜歡；就像談戀愛，以前很衝動，有感覺就跳下去，現在會多想一下。」

對於即將到來的5月，她感到很開心，因為家人以金牛座為大宗，從她和媽媽開始慶生，還可以慶祝母親節、端午節，歡樂整個月，「也由於金牛座個性使然，一物兩用、划算、好看又環保的Asia托特包，或是多用途的皮革編織鍊帶Memory手袋，既有波西米亞的隨性風情，也可以作為手拿包，都是我喜歡的單品。」母親節即將到來，莫允雯說媽媽喜愛硬挺廓型手袋，剛好可以送她Helena經典馬鞍包，「而且她名字就是Helena，真是太適合了。」