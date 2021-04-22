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莫允雯Gianni Chiarini買包就像談戀愛 已告別衝動年代

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Helena Round繩結馬鞍包，15,600元。圖／Gianni Chiarini提供
Helena Round繩結馬鞍包，15,600元。圖／Gianni Chiarini提供

義大利手袋品牌Gianni Chiarini發表夏季新品，邀請演出「戀愛是科學」的莫允雯出席，她表示自己以往是衝動購物型，一見鍾情就要立刻敗回家，「現在會思考一個星期，冷靜想想是不是真的很喜歡；就像談戀愛，以前很衝動，有感覺就跳下去，現在會多想一下。」

對於即將到來的5月，她感到很開心，因為家人以金牛座為大宗，從她和媽媽開始慶生，還可以慶祝母親節、端午節，歡樂整個月，「也由於金牛座個性使然，一物兩用、划算、好看又環保的Asia托特包，或是多用途的皮革編織鍊帶Memory手袋，既有波西米亞的隨性風情，也可以作為手拿包，都是我喜歡的單品。」母親節即將到來，莫允雯說媽媽喜愛硬挺廓型手袋，剛好可以送她Helena經典馬鞍包，「而且她名字就是Helena，真是太適合了。」

Gianni Chiarini今夏透過自然色調和編織工藝，來表現佛羅倫斯的夏日時光，包款以兼具美學、實用功能為設計導向，闡述人們對於土地、海洋的嚮往，大量運用皮革拼接草編、帆布面料，來表現和諧視覺，也洋溢度假氛圍。

Memory編織中型肩背包，15,600元。圖／Gianni Chiarini提供
Memory編織中型肩背包，15,600元。圖／Gianni Chiarini提供
莫允雯詮釋Memory編織中型肩背包，15,600元。記者李政龍／攝影
莫允雯詮釋Memory編織中型肩背包，15,600元。記者李政龍／攝影
莫允雯演繹Teresa草編鉤織肩背包，13,800元。記者李政龍／攝影
莫允雯演繹Teresa草編鉤織肩背包，13,800元。記者李政龍／攝影
莫允雯詮釋Gianni Chiarini夏日系列包款。圖／Gianni Chiarini提供、記者李政龍攝影
莫允雯詮釋Gianni Chiarini夏日系列包款。圖／Gianni Chiarini提供、記者李政龍攝影
Africa奶油色琥珀鍊帶中型肩背包，11,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Africa奶油色琥珀鍊帶中型肩背包，11,800元。圖／Gianni Chiarini提供
一個包包、兩種背法的Asia草編拼接大型手提包，讓金牛座的莫允雯覺得划算實用，14,200元。記者李政龍／攝影
一個包包、兩種背法的Asia草編拼接大型手提包，讓金牛座的莫允雯覺得划算實用，14,200元。記者李政龍／攝影
莫允雯詮釋很有夏日度假氣息的Gea鏤空編織手提包，16,500元。記者李政龍／攝影
莫允雯詮釋很有夏日度假氣息的Gea鏤空編織手提包，16,500元。記者李政龍／攝影

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