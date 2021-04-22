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人氣包款換上寶石新色 Gucci Beloved經典摯愛系列上市

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Dionysus 系列紅色鍊袋肩背包，96,500元。圖／Gucci提供
Dionysus 系列紅色鍊袋肩背包，96,500元。圖／Gucci提供

後疫情時代，許多事情需要經過修復、安撫，就連時尚設計師也都不斷想方設法，將帶有慰藉精神的設計概念融入作品中，希望能帶來鼓舞人心的效果。Gucci Beloved經典摯愛系列包款，近期就推出了許多新的皮革與配色，當中幾款更加上從未使用過的琺瑯元素，透過亮眼色彩、高質感光澤與充滿季節魅力的設計，以及特別打造的店中店裝置，傳遞對事物充滿珍愛的幸福感。

所謂Gucci Beloved經典摯愛系列，其實講的就是品牌旗下4大包款，包含Alessandro Michele為Gucci打造的首款女士配飾酒神Dionysus包、雙G扣飾裝飾的GG Marmont包、馬銜鍊主軸Gucci Horsebit 1955包，以及以新月弧形造型和標誌性的彈簧鎖扣而聞名的Jackie 1961包。這4大系列是Gucci主打的人氣包款，款式非常豐富多變。

今年春夏，Gucci為Beloved經典摯愛系列注入了寶石裝飾概念，不只運用宛如紅寶石、藍寶石和綠寶石色調的皮革，在各個包身上的標誌性元素也都有新的嘗試。像是酒神Dionysus包首次使用了白色琺瑯扣頭，GG Marmont的紐紋雙G花邊採用金色飾面，並選擇與包身皮革同色的琺瑯點綴。Gucci Horsebit 1955系列除了有全新的溫柔奶茶色，還有很適合夏季的亮彩拉菲草編織包款，Jackie 1961則是將經典白色與黑色皮革飾邊融於一體，還有許多撞色設計。此外，全系列也提供了珍稀皮革像是鱷魚皮、鴕鳥皮款式可選擇。

為了慶祝Beloved經典摯愛系列全新上市，Gucci也以盒裝概念的裝置搭配炫目陳列燈光點綴台北、台中兩大店中店，讓這些新品宛如空運來台的珍貴藝術品。

★Gucci Beloved經典摯愛系列 店中店資訊

時間：2021年４月22日（四）～2021年5月20日（四）

台北地點：新光三越A4 Gucci專門店（台北市信義區松高路19號1樓）

台中地點：台中新光三越 Gucci專門店（台中市西屯區台灣大道三段301號1F）

為了慶祝Beloved經典摯愛系列全新上市，Gucci特別以盒裝概念的裝置搭配炫目陳列燈光點綴兩大店中店，讓這些新品宛如空運來台的珍貴藝術品。圖／Gucci提供
為了慶祝Beloved經典摯愛系列全新上市，Gucci特別以盒裝概念的裝置搭配炫目陳列燈光點綴兩大店中店，讓這些新品宛如空運來台的珍貴藝術品。圖／Gucci提供
Gucci為Beloved經典摯愛系列注入了寶石裝飾概念，不只運用宛如紅寶石、藍寶石和綠寶石色調的皮革，在各個包身上的標誌性元素也都有新的嘗試。圖／Gucci提供
Gucci為Beloved經典摯愛系列注入了寶石裝飾概念，不只運用宛如紅寶石、藍寶石和綠寶石色調的皮革，在各個包身上的標誌性元素也都有新的嘗試。圖／Gucci提供
Horsebit 1955 草綠皮革肩背包，96,500元。圖／Gucci提供
Horsebit 1955 草綠皮革肩背包，96,500元。圖／Gucci提供
Horsebit 1955 淺藍草編鍊袋包，57,500元。圖／Gucci提供
Horsebit 1955 淺藍草編鍊袋包，57,500元。圖／Gucci提供
Jackie 1961 撞色肩背包，80,100元。圖／Gucci提供
Jackie 1961 撞色肩背包，80,100元。圖／Gucci提供
Horsebit 1955 奶茶色迷你肩背包，92,400元。圖／Gucci提供
Horsebit 1955 奶茶色迷你肩背包，92,400元。圖／Gucci提供
為了慶祝Beloved經典摯愛系列全新上市，Gucci特別以盒裝概念的裝置搭配炫目陳列燈光點綴兩大店中店，讓這些新品宛如空運來台的珍貴藝術品。圖／Gucci提供
為了慶祝Beloved經典摯愛系列全新上市，Gucci特別以盒裝概念的裝置搭配炫目陳列燈光點綴兩大店中店，讓這些新品宛如空運來台的珍貴藝術品。圖／Gucci提供
Horsebit 1955 紅色草編手提包，69,800元。圖／Gucci提供
Horsebit 1955 紅色草編手提包，69,800元。圖／Gucci提供
GG Marmont 系列藍色肩背包，84,800元。圖／Gucci提供
GG Marmont 系列藍色肩背包，84,800元。圖／Gucci提供
為了慶祝Beloved經典摯愛系列全新上市，Gucci特別以盒裝概念的裝置搭配炫目陳列燈光點綴兩大店中店，讓這些新品宛如空運來台的珍貴藝術品。圖／Gucci提供
為了慶祝Beloved經典摯愛系列全新上市，Gucci特別以盒裝概念的裝置搭配炫目陳列燈光點綴兩大店中店，讓這些新品宛如空運來台的珍貴藝術品。圖／Gucci提供

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