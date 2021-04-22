130種蔬食30元起！素食版爭鮮「爭先食蔬」開幕買1送1

自1996年創立至今的「爭鮮餐飲」，在今年迎來25週年，並將繼旗下5個品牌之後，自4月30日於桃園全新推出「爭先食蔬」，透過獨家的蔬食迴轉台，提供超過130道無國界蔬食料理，讓茹素者也能有全新體驗。為慶祝新店開幕，即日起至4月29日期間可享單筆消費9折，打卡送開幕限量小禮；開幕首3日消費滿額送馬克杯，另外還有披薩特價88元、漢堡半價、手卷買1送1等不同優惠。

爭鮮餐飲目前旗下共有爭鮮迴轉壽司、爭鮮GOGO、定食8、MAGiC Touch点爭鮮、SUSHiPLUS等5個品牌，全球門市共超過500間。此次全新推出的「爭先食蔬」，位於廣豐新天地家樂福，店內共設有87席座位，以及全台獨家蔬食迴轉台合併智慧點餐方式，上層為新幹線列車，可透過手機QRcode點購現點現做的溫熱類餐點，下層迴轉台則提供壽司等料理。

不同於其他集團品牌，爭先食蔬主打蔬食料理，共區分為全素、奶蛋、五辛、含蛋、含奶等5種素食分類，方便茹素者選擇，其中光全素餐點就有約40款。菜色則共有壽司、沙拉、冷盤、主食、烤／炸物等10種種類，共計超過130道料理，每盤售價自30元至140元不等，包括有素鮪魚、素鮭魚、紫蘇香鬆烤飯糰、咖哩天貝、南瓜魚子蘿美舟、牛肝菌菇濃湯等眾多菜色。試營運期間，又以秋葵腐皮卷、栗香地瓜、和風綠蘆筍等餐點最受歡迎。

爭先食蔬現已進入試營運狀態，即日起至4月29日期間，單筆可享9折優惠，打卡送開幕限量小禮。4月30日至5月2日的開幕首3天，消費滿千贈限量馬克杯；4月30日至5月9日，披薩品項均一價88元（口味任選）；5月3日5月9日，消費滿600元贈帆布袋；5月10日至5月16日，漢堡類品項半價（口味任選）；5月17日至5月23日，甜點、水果買1送1；5月24日至5月31日，手卷任選買1送1。

【爭先食蔬】

地址：桃園市八德區介壽路一段728號B2（桃園廣豐新天地家樂福八德店）