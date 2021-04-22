印有「忠孝東路」！Balenciaga推限定包慶祝改裝開幕
話題十足的時尚品牌Balenciaga在台北微風信義的專賣店改裝重新開幕，約115坪的全新寬敞空間提供了完整的男女裝、童裝系列商品，從服飾、鞋款、包款、眼鏡、珠寶配件等，還有許多此店限定販售的單品，絕對是值得造訪的最新購物打卡點！
Balenciaga微風信義專賣店採用了各式灰色與銀色系的單色配色，巧妙地結合工業精準與都會風格留白，也彰顯了品牌設計風格。地板與牆面是以斑駁挑色的混凝土與玻璃層板錯落鋪設而成，搭配鋁架與玻璃陳列櫥窗強化了室內空間與過道。看似表面未鋪設完整的金屬鐵網天花板與圈繞其中的LED燈串，令人不禁聯想起建築工地和拆除場景，也保留了Balenciaga慣有的幽默搞怪感。舒適的座椅旁還提供了充電設施，貼心滿足現代人3C用品需求。
為了本次改裝重新開幕，Balenciaga還打造了台北微風信義店限定的包款，黑色大托特包Everyday Tote印有白色的微風信義店英文店址，限量12個只在微風信義店獨家販售。此外，同樣今年嶄新打造的Neo Classic Used復古包款，全台也只在微風信義店才買得到。故意做舊處理細節，讓整個包身無論是皮革或是五金處都有自然使用的痕跡。同概念延伸的小皮夾、卡夾，也非常實用，尺寸雖小但是隔層非常夠裝。
Balenciaga夏季21 Pre-collection系列，93.5%的原材料獲得可持續認證或可升級再造運用，印花的主要成分100%均具有可持續認證。此季大部分的時裝均為男女同穿款式，並以特意仿舊、帶有破壞感的單品呼應「有效降低產品生產中因款式過剩所帶來的環境影響」這樣的設計初衷。而當中一件胸前寫著Balenciaga、背後印有法文「Défilé」（時裝秀）的黑色長夾克，靈感則是來自當初在巴黎秀場外的保全衣著，因為太多來看秀的賓客詢問那件衣服，所以Balenciaga乾脆真的設計出來販售，也是這季創作故事中有趣的插曲。
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