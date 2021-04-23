永恆慕夏 行動花藝美術館 風格野餐日首站登場

由聯合數位文創主辦的「永恆慕夏-線條的魔術」特展，將展出新藝術大師-慕夏包含，真跡畫作、收藏品…等高達200件以上展件，將於6月12日中正紀念堂展出，展覽特別在展前打造行動藝術裝置-「永恆慕夏-行動花藝美術館」，首站將於4月24日風格野餐日亮相，行動裝置以花藝結合慕夏知名畫作，以花入畫的手法，延續慕夏唯美浪漫風格，讓更多人有機會認識大師風采。

現場購票、分享指定貼文 還可以獲得慕夏主題香氛片。圖／聯合數位文創提供

本次行動藝術裝置與暖日子花藝設計Connie Chen合作，運用超過30種人造花素材，在選材與色調上，保留慕夏繾綣華麗風格，自畫作線條蔓延，增加流動感與生命力，另一方面，也融入花藝師對於畫作想像，在不改變既有畫作構圖，以軟性元素注入新的創作意境，如作品〈茶花女〉，畫作寫實呈現自然花卉的恣意生態，輔以人造百合花垂釣，進入裝置彷彿置身百合花海中，與花卉女神相遇。主座也規劃民眾拍照空間，以慕夏「寶石」四聯作色系串起慕夏女郎的金屬圓形花架，邀請民眾走進慕夏世界，成為「le style Mucha」的一部分，讓慕夏風格藝術，落地台灣，走進城市。

4月24日野餐日現場也將邀請藝術家ArtShow Chen現場進行塗鴉秀。圖／聯合數位文創提供