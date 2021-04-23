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永恆慕夏 行動花藝美術館 風格野餐日首站登場
由聯合數位文創主辦的「永恆慕夏-線條的魔術」特展，將展出新藝術大師-慕夏包含，真跡畫作、收藏品…等高達200件以上展件，將於6月12日中正紀念堂展出，展覽特別在展前打造行動藝術裝置-「永恆慕夏-行動花藝美術館」，首站將於4月24日風格野餐日亮相，行動裝置以花藝結合慕夏知名畫作，以花入畫的手法，延續慕夏唯美浪漫風格，讓更多人有機會認識大師風采。
本次行動藝術裝置與暖日子花藝設計Connie Chen合作，運用超過30種人造花素材，在選材與色調上，保留慕夏繾綣華麗風格，自畫作線條蔓延，增加流動感與生命力，另一方面，也融入花藝師對於畫作想像，在不改變既有畫作構圖，以軟性元素注入新的創作意境，如作品〈茶花女〉，畫作寫實呈現自然花卉的恣意生態，輔以人造百合花垂釣，進入裝置彷彿置身百合花海中，與花卉女神相遇。主座也規劃民眾拍照空間，以慕夏「寶石」四聯作色系串起慕夏女郎的金屬圓形花架，邀請民眾走進慕夏世界，成為「le style Mucha」的一部分，讓慕夏風格藝術，落地台灣，走進城市。
另外由於慕夏女性花卉主題意象深植人心，本次展覽也與伊聖詩旗下品牌-約翰森林合作，推出慕夏主題香氛片，現場也將販售特展優惠票，凡購票民眾，只要分享指定貼文，就可送約翰森林慕夏香氛片-[吉斯夢坦]款乙張，數量有限贈為為止，同時也邀請藝術家Art Show，現場表演慕夏塗鴉秀，後續裝置也將持續巡迴展出，更多展覽資訊及購票方式，敬請詳閱瘋活動官網與udn售票網查詢。
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