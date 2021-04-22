響應世界地球日！PUMA、New Balance、adidas和Champion齊發環保新品

在「世界地球日」的此刻，台灣正面臨著缺水的困境，正也提醒我們對於環境保護的關注。運動品牌PUMA、adidas和New Balance、Champion也同樣關心永續發展，以此為藉在現有的系列中，增添可回收物料製成的環保系列，讓消費者在穿搭之際，也能達到減碳目的。

PUMA RE.GEN系列Oslo-City鞋4,180元。圖／PUMA提供

循環再生是PUMA企業的使命，而全新RE.GEN系列正是為了這項理念所設計，運用廢棄皮革、剩餘棉布、及回收寶特瓶再製塑料製成永續商品，每件單品都使用了至少 20% 的回收物料製成。系列的滿版印花圖騰靈感取材自零碎的塑膠材料，增添異材質拼接出多款服飾，鞋款則挑選經典Oslo City復古鞋型、女款的RS-Curve和厚底復古Oslo Maja鞋款進行環保再製。

Stella McCartney本就是時尚圈裡，倡議環保不遺餘力的設計師之一，因此與adidas合作的系列，也貫徹同樣精神。adidas by Stella McCartney的春夏新作，滿足消費者跑步、游泳等不同運動需求，所提供的比基尼套裝、寬版防風輕外套、兼具涼鞋與訓練鞋性能的Climacool Vento機能鞋款，面料皆採回收塑料再製而成的PRIMEGREEN與PRIMEBLUE環保紗線，實踐adidas與Stella McCartney永續環保的理念。

New Balance與威爾史密斯二兒子Jaden Smith聯名推出Vision Racer ReWorked跑鞋4,880元。圖／New Balance提供

透過名人的影響力，來傳達永續精神則是New Balance在推出聯名Vision Racer ReWorked跑鞋的策略。這款鞋的中底含有5%的EVA回收料；鞋面與鞋舌使用的材料，則含有 74%從紡織工廠因裁切而捨棄的織品纖維，回收混製而成的Spinnex纖維、16% 的聚酯纖維與 10% 的Spandex。傳達New Balance與威爾史密斯二兒子Jaden Smith對環境永續行動的實踐，品牌也宣示將會推出有著綠葉標章（Green Leaf）的系列服飾，採用50%以上的環境友善材料製成。

因應世界地球日到來，Champion選用再生聚酯纖維作為原材料，順勢推出Natural State系列。圖／寶原提供

因應世界地球日到來，Champion選用再生聚酯纖維作為原材料，順勢推出Natural State系列。招牌的Reverse Weave®（橫紋編織）面料，便最少的加工步驟進行生產，不經漂白，染料則萃取自天然的花朵、根莖及植物，讓整體色調呈現柔和感。服飾飾邊不做修飾，打造最原始的狀態，經典Logo亦以再生纖維製成，讓消費者打造從頭到腳的環保穿搭。

PUMA RE.GEN系列側背小包1,680元。圖／PUMA提供