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iPhone 12紫色月底開賣 5大電信預購、申辦優惠加碼送

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
iPhone 12和iPhone 12 mini採用航太級鋁金屬機身，結合超瓷晶盾面板表層打造而成，平整邊緣設計線條圓潤流暢，手感極佳。圖／蘋果提供
iPhone 12和iPhone 12 mini採用航太級鋁金屬機身，結合超瓷晶盾面板表層打造而成，平整邊緣設計線條圓潤流暢，手感極佳。圖／蘋果提供

蘋果春季發表會中亮相、充滿春天氣息的全新紫色iPhone 12和iPhone 12 mini，台灣也在首波上市之列，將於4月23日開始預購，4月30日正式開始供貨，單機售價分別為26,900元起與23,900元起，除了蘋果官網，5大電信也將同步開賣，更推出好康優惠搶攻果粉的心。

中華電信

4月30日起於中華電信網路門市及全台500間指定服務據點正式開賣新款紫色iPhone 12與iPhone 12 mini。凡申辦iPhone 12全機型，搭配月繳1,399元（含）以上方案，多款指定蘋果系列商品包括Apple Watch、iPad、AirPods Pro、HomePod mini等合購，再享最高折價2,000元。

遠傳

全台實體與網路門市即刻起開放預約登記，將於4月30日上午8點正式開賣，果粉只要留下基本資料與想購買的iPhone型號，即可快人一步入手新機。網路門市更祭出加碼優惠，取貨即加贈早鳥禮「網路門市配件購物金1,000元」，輕鬆將熱門保護殼、皮套、保護貼等優質配件一次帶回家。

台灣大哥大

實體、網路門市於4月23日晚間8時起開放iPhone 12與12 mini紫色版預購，4月30日正式開賣。果粉僅需先繳1,000元，即可登記預購iPhone 12與iPhone 12 mini紫色版，預購用戶於5月31日前申辦5G指定專案，將享高額momo幣加碼送，例如1,899元綁約48個月，除了能0元帶回紫色iPhone 12，再送momo幣4,000元，VIP用戶續約搭配其他資費最高能再省5,000元。網路門市則提供24小時預購服務，申辦指定專案加購配件再送momo幣1,000元、Nest Mini智慧音箱及Type-C快充頭。momo購物網、myfone購物也同步於4月23日晚間8時起開放預購，在myfone購物下單還可抽禾聯冷氣。

另外，5月1起日至直營門市單購買iPhone 12原廠殼套享9折優惠、副廠殼套8折優惠。單購iPhone 12系列殼套，獨享99元加購鋼化保貼或鏡頭貼優惠活動。單購Airpods或Airpods Pro享9折優惠，再加99元就送原廠12W旅充。

台灣之星

即刻起開放官網預約登記，即可享專人聯絡之服務，4月30日正式開賣，月租799元起享終身4G不限速上網吃到飽，有用到5G才付錢，5G用再多，每月最高只要加200元，申辦成功再送1,500元台灣之星買東西商城購物優惠券。

亞太電信

全台實體門市4月23日起開放預約登記，4月30日正式開賣，攜碼/續約申辦限定方案，月付1,399元，享4G不限速上網吃到飽，iPhone 12 mini 0元即可帶走、iPhone 12專案價也僅需800元。5G「Gt無限」購機方案，提供999元到2,699元6個級距，申辦1,399資費，iPhone 12 mini專案價10,300元起、iPhone 12專案價13,300元起，享5G上網不限速吃到飽，約期24個月，再各加贈12個月Gt TV_電視館、Gt鈴聲+及Gt電子書。

全新紫色iPhone 12和iPhone 12 mini，粉嫩色彩充滿春天氣息。。圖／蘋果提供
全新紫色iPhone 12和iPhone 12 mini，粉嫩色彩充滿春天氣息。。圖／蘋果提供
iPhone 12 與 iPhone 12 mini 先進的雙相機系統配備超廣角相機與全新的廣角相機，且所有相機均具備「夜間」模式。</p><!--7--><p> 圖／蘋果提供
iPhone 12 與 iPhone 12 mini 先進的雙相機系統配備超廣角相機與全新的廣角相機，且所有相機均具備「夜間」模式。

圖／蘋果提供

全新的紫色推出後，iPhone 12和iPhone 12 mini現在共有6款繽紛色彩可選擇。圖／蘋果提供
全新的紫色推出後，iPhone 12和iPhone 12 mini現在共有6款繽紛色彩可選擇。圖／蘋果提供

購物網 momo 吃到飽

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