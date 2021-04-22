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一次爽喀12隻棒棒腿！頂呱呱「一打小雞腿」限量開賣

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
頂呱呱新推出「一打小雞腿」，每份180元。圖／頂呱呱提供
頂呱呱新推出「一打小雞腿」，每份180元。圖／頂呱呱提供

繼推出雞翅組合餐點後，連鎖炸雞「頂呱呱」自4月26日起，將首度推出新產品「一打小雞腿」，一次可以吃到12隻小雞腿，全台限量發售。另外隨著美國功夫茶創辦11年，即日起也可享「好時光歐蕾買1送1」的限時優惠。

過去頂呱呱店內雞翅產品僅有1種口味、每份3支，後來頂呱呱於今年2月推出新品牌「雞翅食研所」，提供雞翅搭配棒棒腿的多種口味組合。此次頂呱呱針對愛吃棒棒腿的民眾，全新再推出「一打小雞腿」，整盒共有12隻小雞腿，每份180元，全台頂呱呱同步販售，每人限購2份，售完為止。

同時頂呱呱也於4月26日起推出長期加價購優惠，凡購買任一套餐，即可以39元加購地瓜薯條（大）、阿勇雞塊或原味雞腿，每份套餐限加購1樣。另外針對母親節到來，頂呱呱也新推出「炸雞花」餐盒，內含脆皮雞柳條3支、原味雞腿1支、阿勇雞塊5塊、地瓜薯條（中）1份，以及35元飲品1杯，原價270元，特價189元。

為慶祝美國功夫茶11週年，即日起至4月30日期間，美國功夫茶門市購買「好時光歐蕾」，限時享買1送1，每日前11組還免費加送珍珠。

頂呱呱 套餐 薯條

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