首次鐘表登晚拍！佳士得香港「驚世傳奇」博物館級藏品

對於實體拍賣而言，在晚上舉辦的拍賣，往往份量舉足輕重，意義不同；能登上晚拍的拍品，也通常意味價值非凡。今年春季，佳士得（Christie’s）香港將迎來史上第一場精緻名表晚間拍賣「驚世傳奇」，將呈獻18件可望打破亞洲各項拍賣紀錄精選拍品，拍品最低估價7750萬港元起；舉辦晚拍的5月22日當日下午2點，也將舉行名表日間拍賣，共推出147件骨董及現代名表。兩場現場拍賣的總估價為已超逾1億5,760萬港元，預計將創下亞洲時計拍賣史上最高紀錄。

「驚世傳奇」主題呈獻18枚非凡名表，橫跨1800年代至現代。焦點拍品包括稍早率先曝光、曾由鐘表傳奇人物Alan Banbery珍藏的獨一無二百達翡麗18K金「無月相顯示」自動上鍊萬年曆腕表型號3448J，堪稱世上最知名的傳奇腕表之一。充滿歷史意義的這枚腕表是由百達翡麗家族的亨利斯登（Henri Stern）及菲力普斯登（Philippe Stern）在1975年特別改造為獨一無二的珍品，以饋贈Alan Banbery，估價2,480萬港元起。

另一焦點拍品，則同樣來自百達翡麗、獨一無二的「Gradowski」Grande Complication懷表，是品牌最早期的超級複雜功能時計代表作，於1890年專為JEAN DE GRADOWSKI訂製而成，是當時百達翡麗最複雜的作品，配瞬跳萬年曆、儒略曆（Julian calendar）及格里曆（Gregorian calendar）顯示、月相及計時配中置60分鐘計時針。拍品比美國藏家的亨利格雷夫斯（Henry Graves）的超級複雜腕表更早，具歷史意義，屬博物館等級典藏。

而百達翡麗深受藏家鍾愛的精緻琺瑯腕表，晚拍推出一枚表盤裝飾精緻掐絲琺瑯東半球地圖的百達翡麗18K紅金世界時間腕表型號1415，1949年製，是目前已知的兩枚同型號腕表之一。另一枚珍罕難求的百達翡麗18K黃金腕表型號2481，表盤裝飾掐絲琺瑯「燈塔」圖案，製作於1954年，當時水銀還尚未被禁，使用水銀的琺瑯顏料效果特別絢麗華美，且品項完好。此次上拍的一件18K黃金琺瑯彩繪鑲珍珠雙耳細頸瓶配時鐘、音樂盒及活動人偶，被認為是PIGUET&CAPT為中國市場創作的，其琺瑯彩繪則被認為出自JEAN-LOUIS RICHTER手筆。原為一對，與之成對的另一枚雙耳細頸瓶現藏於百達翡麗博物館。