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誰說涼感穿搭與永續精神不能兼得？LEVI'S就做到了！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
丹寧服裝大廠LEVI'S以永續發展結合涼感科技，打造出讓消費者穿上就能有感降溫的牛仔褲款。圖／LEVI'S提供
丹寧服裝大廠LEVI'S以永續發展結合涼感科技，打造出讓消費者穿上就能有感降溫的牛仔褲款。圖／LEVI'S提供

即使非世界地球日，丹寧服裝大廠LEVI'S的永續發展腳步依舊沒停歇，從Eco Performance出發，陸續發展出+Levi's®Flex、+Levi's®Cool及+Levi's®Chill Tech 等科技機能系列。所以針對即將到來的高溫氣候，LEVI'S除了大幅增加永續纖維使用，還進化為全新+Levi's®Cool Eco Performance，讓消費者穿上就能有感降溫。

此次的涼感丹寧男裝提供了511TM、512TM、502TM等熱賣窄管版型外，還有添加寒麻永續纖維的551TM Z原創復刻直筒牛仔褲、修身的Stay Loose寬鬆繭型牛仔褲及正裝休閒都百搭的CARGO工裝褲等三種款式。女裝則有顯瘦的720高腰超緊身窄管、721高腰緊身窄管，以及中高腰的Boyfriend褲款，跟首次推出加入20%寒麻永續纖維的寬版Loose Cargo工裝褲。不管是哪一款，都利用了涼感輕磅面料結合環保彈性纖維，打破對牛仔褲悶熱、厚重的既定印象，而除了原色之外，還帶來各種刷色及破壞細節，滿足不同穿搭風格需求。

Gap舒適刺繡鬆緊牛仔長褲1,499元。圖／Gap提供
Gap舒適刺繡鬆緊牛仔長褲1,499元。圖／Gap提供

同樣，融入永續精神在產品的還包括了Gap於多款牛仔褲中含有「GAP FOR GOOD」隱藏標籤，這代表了在製程透過獨家開發的環保智能水洗技術，讓每一件舒適的服裝或牛仔褲在被製造的過程中，皆能節省約20%的用水。同時，今年Gap還推出印有「No More Waste」、「Organic by Nature」、「Lover Our Planet」等環保標語的T恤，呼應減少資源浪費、節約生產用水、降低廢氣排放量的目標。

LEVI'S +Levi's®Cool Eco Performance涼感丹寧系列中高腰Boyfriend牛仔褲4,390元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S +Levi's®Cool Eco Performance涼感丹寧系列中高腰Boyfriend牛仔褲4,390元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S +Levi's®Cool Eco Performance涼感丹寧系列Loose Cargo寬版工裝褲3,990元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S +Levi's®Cool Eco Performance涼感丹寧系列Loose Cargo寬版工裝褲3,990元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S推出全新+Levi's®Cool Eco Performance涼感丹寧系列褲款。圖／LEVI'S提供
LEVI'S推出全新+Levi's®Cool Eco Performance涼感丹寧系列褲款。圖／LEVI'S提供

LEVI'S +Levi's®Cool Eco Performance涼感丹寧系列寬鬆繭型牛仔褲3,990元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S +Levi's®Cool Eco Performance涼感丹寧系列寬鬆繭型牛仔褲3,990元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S +Levi's®Cool Eco Performance涼感丹寧系列Loose Cargo寬版工裝褲3,990元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S +Levi's®Cool Eco Performance涼感丹寧系列Loose Cargo寬版工裝褲3,990元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S +Levi's®Cool Eco Performance涼感丹寧系列502舒適錐形窄管牛仔褲4,390元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S +Levi's®Cool Eco Performance涼感丹寧系列502舒適錐形窄管牛仔褲4,390元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S +Levi's®Cool Eco Performance涼感丹寧系列Cargo軍綠錐形工裝褲3,990元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S +Levi's®Cool Eco Performance涼感丹寧系列Cargo軍綠錐形工裝褲3,990元。圖／LEVI'S提供

LEVI'S推出全新+Levi's®Cool Eco Performance涼感丹寧系列褲款。圖／LEVI'S提供
LEVI'S推出全新+Levi's®Cool Eco Performance涼感丹寧系列褲款。圖／LEVI'S提供

牛仔褲 Gap 廢氣排放

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