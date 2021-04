誰說涼感穿搭與永續精神不能兼得？LEVI'S就做到了！

即使非世界地球日,丹寧服裝大廠LEVI'S的永續發展腳步依舊沒停歇,從Eco Performance出發,陸續發展出+Levi's®Flex、+Levi's®Cool及+Levi's®Chill Tech 等科技機能系列。所以針對即將到來的高溫氣候,LEVI'S除了大幅增加永續纖維使用,還進化為全新+Levi's®Cool Eco Performance,讓消費者穿上就能有感降溫。

此次的涼感丹寧男裝提供了511TM、512TM、502TM等熱賣窄管版型外,還有添加寒麻永續纖維的551TM Z原創復刻直筒牛仔褲、修身的Stay Loose寬鬆繭型牛仔褲及正裝休閒都百搭的CARGO工裝褲等三種款式。女裝則有顯瘦的720高腰超緊身窄管、721高腰緊身窄管,以及中高腰的Boyfriend褲款,跟首次推出加入20%寒麻永續纖維的寬版Loose Cargo工裝褲。不管是哪一款,都利用了涼感輕磅面料結合環保彈性纖維,打破對牛仔褲悶熱、厚重的既定印象,而除了原色之外,還帶來各種刷色及破壞細節,滿足不同穿搭風格需求。

Gap舒適刺繡鬆緊牛仔長褲1,499元。圖/Gap提供

同樣,融入永續精神在產品的還包括了Gap於多款牛仔褲中含有「GAP FOR GOOD」隱藏標籤,這代表了在製程透過獨家開發的環保智能水洗技術,讓每一件舒適的服裝或牛仔褲在被製造的過程中,皆能節省約20%的用水。同時,今年Gap還推出印有「No More Waste」、「Organic by Nature」、「Lover Our Planet」等環保標語的T恤,呼應減少資源浪費、節約生產用水、降低廢氣排放量的目標。

LEVI'S +Levi's®Cool Eco Performance涼感丹寧系列中高腰Boyfriend牛仔褲4,390元。圖/LEVI'S提供

LEVI'S +Levi's®Cool Eco Performance涼感丹寧系列Loose Cargo寬版工裝褲3,990元。圖/LEVI'S提供

LEVI'S推出全新+Levi's®Cool Eco Performance涼感丹寧系列褲款。圖/LEVI'S提供

LEVI'S +Levi's®Cool Eco Performance涼感丹寧系列寬鬆繭型牛仔褲3,990元。圖/LEVI'S提供

LEVI'S +Levi's®Cool Eco Performance涼感丹寧系列Loose Cargo寬版工裝褲3,990元。圖/LEVI'S提供

LEVI'S +Levi's®Cool Eco Performance涼感丹寧系列502舒適錐形窄管牛仔褲4,390元。圖/LEVI'S提供

LEVI'S +Levi's®Cool Eco Performance涼感丹寧系列Cargo軍綠錐形工裝褲3,990元。圖/LEVI'S提供