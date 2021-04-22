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積累30年的全新香味 三宅一生「一生之水」禪意有哲學
一提到日本品牌三宅一生的經典香水，最多人喜愛的是「一生之水」，至今仍是最經典的香水之一，時隔30年後，三宅一生從「水」找到新的靈感，發現水在萬物之中的流動，充滿不同的影響，因而新推出「露光淡香精」，帶來全新的哲學風格。
露光淡香精不祇是一瓶香水，更融合自然哲學與創新，找到巧妙的平衡，在香水中能捕捉到花朵的香氣，也與地球生態相互呼應，整體香味以「紫丁香」為主的清新花香木質香氣。
調香師Ane Ayo的創作中，前調以紫丁香、茴香帶出濃淡間的平衡，加上杏仁奶的溫暖，襯托出女性的外溫內熱，中調是清雅的茉莉花香，帶出萬物的美好，尾韻是橙花與玫瑰、香草，以木質麝香調，傳遞出怡然舒適的感覺。
瓶身設計出自「一生之水」設計師Todd Bracher之手，彷彿來自水面上滴落的水滴，材料採用5%再生玻璃，白色外盒則是永續森林的木質製成，反射鏡片設計改變視覺，象徵用新的視角探索大自然。
香味的調製，運用天然與合成香料，減少製香過程對環境的影響，主調紫丁香是介於天然與合成間的香調，減少製香過程對環境的影響，也代表香水設計的全新嘗試。
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