全台只有2個！Ferragamo推軟木塞材質編織包友善地球

今天是年度世界地球日，義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo隆重推出Earth Top Handle包款，把品牌標誌性的人氣經典Gancini包款以可再生材質打造，展現友善環境的理念。

Gancini包款是Fiamma Ferragamo在90年代創作出的一款包，是Ferragamo Creations博物館系列中很有代表性的單品，以編號形式推出限量復刻版本，包身材質和色彩多元，典雅的外觀也廣受女星喜愛。這次為世界地球日打造的Earth Top Handle包，選用水松木（軟木塞）製作而成，力求使整體外型與紋理呈現自然風格，很有度假風情。獲得FSC（森林管理委員會）認證的水松木是一種源自天然的可再生資源，採伐方式也不會對樹木造成傷害。包款的襯裡則採用天然、可生物降解的亞麻，拉鏈內帶和縫線均由100%可回收、經過認證的聚酯纖維製成。全球限量500件，全台僅有兩只，即日起於台北101店櫃販售。