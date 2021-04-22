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全台只有2個！Ferragamo推軟木塞材質編織包友善地球
今天是年度世界地球日，義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo隆重推出Earth Top Handle包款，把品牌標誌性的人氣經典Gancini包款以可再生材質打造，展現友善環境的理念。
Gancini包款是Fiamma Ferragamo在90年代創作出的一款包，是Ferragamo Creations博物館系列中很有代表性的單品，以編號形式推出限量復刻版本，包身材質和色彩多元，典雅的外觀也廣受女星喜愛。這次為世界地球日打造的Earth Top Handle包，選用水松木（軟木塞）製作而成，力求使整體外型與紋理呈現自然風格，很有度假風情。獲得FSC（森林管理委員會）認證的水松木是一種源自天然的可再生資源，採伐方式也不會對樹木造成傷害。包款的襯裡則採用天然、可生物降解的亞麻，拉鏈內帶和縫線均由100%可回收、經過認證的聚酯纖維製成。全球限量500件，全台僅有兩只，即日起於台北101店櫃販售。
此外，品牌也表示，將遵循ISO 14067產品碳足跡標準的要求，量化Earth Top Handle包款製作過程中的碳足跡，透過環境開發影響補償計劃，致力於打造一款「碳中和」的包款。品牌執行長Micaela le Divelec Lemmi：「精湛工藝、創造力和創新精神是Salvatore Ferragamo長久以來的核心價值，可持續性也同樣如此。在多年的工作中，Ferragamo先生一直積極創新，運用創新材料。時至今日，我們仍將會繼續秉承這種態度，並著眼於當下。實驗精神、義大利人的創新精神、美感與精緻，以及我們的情感與社會和環境責任之間的聯繫，都是構成這一系列的基本元素。」
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