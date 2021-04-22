北捷宣布「台北捷運GO」會員日 抽獎送1.6萬雙人住宿券

欣逢北捷通車25周年，北捷宣布每月25日為「台北捷運GO」APP會員獨享日，首波活動於本周日下午3時，捷運中山站心中山廣場開跑，除有會員獨家抽獎活動、互動科技實體活動，與北捷Q版小紅、小藍合照，還能獲得北捷25周年中衛聯名口罩，每人限領1枚，限量1000組。

北捷表示，抽獎獎品包含市價約1.6萬元台北中山雅樂軒酒店雙人住宿券或3000元台北中山雅樂軒酒店雙人套餐券（共6組名額）、昇恆昌名牌行李箱。

加入「台北捷運生活讚」Line帳號，現場可玩互動科技實體活動；與北捷Q版小紅小藍合照，上傳個人臉書或IG，並加入台北捷運GO APP會員完成綁定，加碼再送中衛聯名口罩。

另外，活動當天還有「愛手創」手作市集、小丑魔術表演者周子益演出；情歌王子吳智健及網路人氣歌手「倆人」，也改編多首經典流行歌曲，以自彈自唱方式現場演出。