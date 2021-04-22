身份證有「6、6、9」吃「bb.q炸雞」現省330！限時21天

快拿出身份證！全家國際餐飲旗下的連鎖韓國炸雞「bb.q CHICKEN」，自4月26日起推出連續21天的「身份證對對碰」活動，只要身份證字號中有「6、6、9」等3個數字，就可享母親節套餐的669元的優惠價，現省330元。若對中6、9任一數字，也可享套餐9折優惠。另外日式連鎖定食餐廳「大戶屋」，自5月1日起連續推出9天優惠，帶媽媽到店用餐，消費滿額即贈定食第2份6折優惠券。

來自韓國的bb.q CHICKEN，創立自1995年，乃是韓國店數最多的炸雞連鎖店，也常在各大韓劇中看見其蹤跡。此次bb.q CHICKEN在4月26日至5月16日期間，於旗艦店推出「母親節感恩祭套餐」，內含有韓式炸雞、黃金炸物、沙拉、帶骨香腸、口袋餅、無酒精飲料等組合，每套999元。凡是身份證字號有「6、6、9」（2個6，1個9，順序不設限），就可享669元的優惠價，現省330元。另外外帶外送店也有外帶限定的母親節感恩套餐，原價838元，憑身份證對獎優惠，同樣可享669元優惠價，現省169元。另外若只有「6、9」任一數字，則各享9折優惠。（每店每日限量30組）

5月1日至5月9日期間，凡帶媽媽至大戶屋用餐，消費滿700元以上，即贈「平日定食第2件6折券」與「祈福卡1張」；填寫祈福卡可再抽「2份定食折300元券」。