長榮空服員體驗營祭母親節優惠方案 第2人只要888元

為歡慶母親節，長榮航空宣布，今年度空服員體驗營2.0版撥出部分名額，即日起至5月7日，祭出「母親節早鳥優惠」促銷方案，兩人同行第二人只要888元，每梯次僅限八組優惠。

長榮說，去年舉辦五星級航空職人體驗營，內容豐富、有趣，深受好評，為回應熱情的民眾，今年自4月17日起至年底，每隔周六舉辦空服員體驗營，體驗價每人5888元，長榮航空無限萬哩遊會員本人可使用5000哩兌換500元體驗營折價券，折價券可與此次早鳥優惠併用。另因課程包含實作內容，體驗學員需年滿（含）18歲，由長汎假期、KKday、易遊網三家旅行社同步販售。

長榮表示，空服員體驗營目前持續熱賣中，該次特別在母親節提供早鳥促銷方案，希望吸引更多有興趣的民眾能夠趁這次的優惠，邀請家人、好友參加空服員體驗營，一同報名，共享兩人成行優惠。

長榮說，曾參加過去年體驗營的學員分享，在踏入長榮的訓練中心那一刻起，埋藏許久的空服員夢再次被喚醒，參與實作課程時心中也燃起捍衛旅客安全的使命感。在現任教官帶領之下學習扎實的訓練課程，充分體會長榮航空對人才培育的用心及飛航安全的堅持。