聽新聞
test
0:00 / 0:00
限時3天！吉豚屋「豬排定食150元」炸雞雙拼新登場
在報稅季節即將到來的時刻，來自日本的連鎖豬排店「吉豚屋」限時3天推出「里肌豬排定食、吉豚豬排丼150元」的特價優惠，為小資族慰勞荷包。另外曾經限時推出1公斤版本的「日式唐揚炸雞」，也將於4月23日起，搭配上香酥雞排，推出「香酥雞排搭配唐揚雞塊雙拼丼」，讓民眾一次享受兩種口感。
創業於1998年的吉豚屋，目前在全球設有超過400間店鋪，並且於2015年正式登台，目前在大台北地區設有8間門市。此次為了替上班族在報稅時節打氣，因此在4月30日至5月2日期間，推出限時優惠方案。「里肌豬排定食」、「吉豚豬排丼（竹）」原價各為199、189元，均一特價150元，最高現省49元。
另外農曆春節期間，吉豚屋曾經推出「1公斤日式唐揚炸雞」，讓民眾可以大口享受炸雞的美味，7天內銷售突破500公斤。此次吉豚屋再度以唐揚炸雞為主角，搭配上香酥雞排，自4月23日起推出「香酥雞排搭配唐揚雞」雙拼系列，一次就能品嚐雞排與雞塊的雙重風味。「香酥雞排搭配唐揚雞雙拼丼」每份189元，搭配白飯與豬肉味噌湯的「香酥雞排搭配唐揚雞雙拼定食」則為229元。
隨著母親節即將到來，4月23日起，凡消費即贈ㄐ疑豚屋與台隆手創館品牌優惠券，讓消費者可以帶著媽媽吃飯、買東西。參與拍照互動活動，還有機會獲得吉豚屋套餐餐券。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言