限時3天！吉豚屋「豬排定食150元」炸雞雙拼新登場

在報稅季節即將到來的時刻，來自日本的連鎖豬排店「吉豚屋」限時3天推出「里肌豬排定食、吉豚豬排丼150元」的特價優惠，為小資族慰勞荷包。另外曾經限時推出1公斤版本的「日式唐揚炸雞」，也將於4月23日起，搭配上香酥雞排，推出「香酥雞排搭配唐揚雞塊雙拼丼」，讓民眾一次享受兩種口感。

創業於1998年的吉豚屋，目前在全球設有超過400間店鋪，並且於2015年正式登台，目前在大台北地區設有8間門市。此次為了替上班族在報稅時節打氣，因此在4月30日至5月2日期間，推出限時優惠方案。「里肌豬排定食」、「吉豚豬排丼（竹）」原價各為199、189元，均一特價150元，最高現省49元。

另外農曆春節期間，吉豚屋曾經推出「1公斤日式唐揚炸雞」，讓民眾可以大口享受炸雞的美味，7天內銷售突破500公斤。此次吉豚屋再度以唐揚炸雞為主角，搭配上香酥雞排，自4月23日起推出「香酥雞排搭配唐揚雞」雙拼系列，一次就能品嚐雞排與雞塊的雙重風味。「香酥雞排搭配唐揚雞雙拼丼」每份189元，搭配白飯與豬肉味噌湯的「香酥雞排搭配唐揚雞雙拼定食」則為229元。