流水麵機必換！全聯8款「TOFFY」復古湖水綠餐廚用品點換購3.6折起

看準越來越多民眾喜愛在家料理，全聯福利中心自4月23日至6月17日再度攜手日本TOFFY，推出全新一檔「夏日個電料理」點換購活動，共有8款復古色系個人小家電及廚房用品，會員只需用500福利點或集滿10生鮮積分，即可加價換購，最低下殺3.6折起，輕鬆一次收集整套日系小家電夯品。另外，OXO廚房神器預購也同步開跑，7款料理好幫手只要200福利點就能加價帶回家。

去年推出掀起換購熱潮、創下換購量第二多的日本TOFFY復古小家電，因為外觀時尚、功能實用而大受消費者歡迎。今年全聯再度攜手日本TOFFY推出點換購活動，包含「Drip Coffee Maker咖啡機」、「無煙烤盤」、「玉子燒蛋捲鍋」、「Oven Toaster電烤箱」、「3WAY蔬果沙拉調理器」、「手拉式迷你切菜攪拌器」、「復古風電動刨冰機」及「流水麵機」等，只要使用500福利點、1,000福利點或10生鮮積分，即可以390元～2,380元不等加價購帶回家。

其中首推晚上使用還會發光的流水麵機，可愛復古風設計搭載LED燈，讓麵條或食材在圓盤上的流水中緩緩流動，而配料還可放於中央的佐料碟上，除了在餐桌外，也適合在野餐、戶外時使用，無論大人或小朋友都一定會喜愛這個夏天專屬的愉快體驗。使用1,000福利點或10生鮮積分加價990元就能馬上帶回家。

另外一款「Oven Toaster電烤箱」，復古時髦外觀，外加6段溫度選擇，並附贈日本創意料理食譜，使用1,000福利點或10生鮮積分加價1,490元即可獲得；習慣每天喝咖啡的民眾，那就不能錯過「Drip Coffee Maker咖啡機」，其擁有3種濃度調整，還有30分鐘保溫功能，絕妙的風味自己掌握，只要使用1,000福利點或10生鮮積分再加價1,390元即可入手。