快訊

刺殺中國大使？巴基斯坦4死奎達四星酒店自爆恐攻

小資族變心！他們為何改愛中鋼、長榮 賣掉台積電、大立光？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

流水麵機必換！全聯8款「TOFFY」復古湖水綠餐廚用品點換購3.6折起

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
超適合夏天使用的流水麵機，使用一般電池，也可在戶外、野餐時使用，絕對成為全場焦點，首批限量2,000台。圖／全聯福利中心提供
超適合夏天使用的流水麵機，使用一般電池，也可在戶外、野餐時使用，絕對成為全場焦點，首批限量2,000台。圖／全聯福利中心提供

看準越來越多民眾喜愛在家料理，全聯福利中心自4月23日至6月17日再度攜手日本TOFFY，推出全新一檔「夏日個電料理」點換購活動，共有8款復古色系個人小家電及廚房用品，會員只需用500福利點或集滿10生鮮積分，即可加價換購，最低下殺3.6折起，輕鬆一次收集整套日系小家電夯品。另外，OXO廚房神器預購也同步開跑，7款料理好幫手只要200福利點就能加價帶回家。

去年推出掀起換購熱潮、創下換購量第二多的日本TOFFY復古小家電，因為外觀時尚、功能實用而大受消費者歡迎。今年全聯再度攜手日本TOFFY推出點換購活動，包含「Drip Coffee Maker咖啡機」、「無煙烤盤」、「玉子燒蛋捲鍋」、「Oven Toaster電烤箱」、「3WAY蔬果沙拉調理器」、「手拉式迷你切菜攪拌器」、「復古風電動刨冰機」及「流水麵機」等，只要使用500福利點、1,000福利點或10生鮮積分，即可以390元～2,380元不等加價購帶回家。

其中首推晚上使用還會發光的流水麵機，可愛復古風設計搭載LED燈，讓麵條或食材在圓盤上的流水中緩緩流動，而配料還可放於中央的佐料碟上，除了在餐桌外，也適合在野餐、戶外時使用，無論大人或小朋友都一定會喜愛這個夏天專屬的愉快體驗。使用1,000福利點或10生鮮積分加價990元就能馬上帶回家。

另外一款「Oven Toaster電烤箱」，復古時髦外觀，外加6段溫度選擇，並附贈日本創意料理食譜，使用1,000福利點或10生鮮積分加價1,490元即可獲得；習慣每天喝咖啡的民眾，那就不能錯過「Drip Coffee Maker咖啡機」，其擁有3種濃度調整，還有30分鐘保溫功能，絕妙的風味自己掌握，只要使用1,000福利點或10生鮮積分再加價1,390元即可入手。

而看好健身風潮持續夯，全聯自4月23日至5月20日也同步推出OXO 7款廚房神器，包含「華麗三刀蔬果削鉛筆機」、「按壓式蔬菜脫水器」、「不滴漏玻璃油醋瓶2件組」、「好好握餐廚組」、「蔬果活性碳長鮮盒三入組」、「醬汁搖搖量杯」、「POP按壓保鮮盒輕巧三件組」等，會員只需使用200福利點加價428元～1,858元不等價格，就能把兼具設計感跟貼心設計的好物帶回家，以市價換算下來只要7折起。

OXO蔬果活性碳長鮮盒三入組，內含天然椰殼活性碳，吸收食物乙烯，可調節排氣口可為不同種類的產品保持最佳的濕度，延長蔬果保存期限。圖／全聯福利中心提供
OXO蔬果活性碳長鮮盒三入組，內含天然椰殼活性碳，吸收食物乙烯，可調節排氣口可為不同種類的產品保持最佳的濕度，延長蔬果保存期限。圖／全聯福利中心提供
全聯推出全新一檔「夏日個電料理」點換購活動，共有8款復古色系個人小家電及廚房用品。圖／全聯福利中心提供
全聯推出全新一檔「夏日個電料理」點換購活動，共有8款復古色系個人小家電及廚房用品。圖／全聯福利中心提供
玉子燒蛋捲鍋，適用不同爐具使用，手柄可收納，輕巧不占空間。圖／全聯福利中心提供
玉子燒蛋捲鍋，適用不同爐具使用，手柄可收納，輕巧不占空間。圖／全聯福利中心提供
OXO明星商品「華麗三刀蔬果削鉛筆機」，適用條狀及圓形根莖類，輕鬆轉出螺旋蔬果麵，健康料理輕鬆做。圖／全聯福利中心提供
OXO明星商品「華麗三刀蔬果削鉛筆機」，適用條狀及圓形根莖類，輕鬆轉出螺旋蔬果麵，健康料理輕鬆做。圖／全聯福利中心提供
復古風電動刨冰機具有可調式刀片，可輕鬆製作鬆脆，綿密不同口感刨冰，首批限量2,000台。圖／全聯福利中心提供
復古風電動刨冰機具有可調式刀片，可輕鬆製作鬆脆，綿密不同口感刨冰，首批限量2,000台。圖／全聯福利中心提供
手拉式迷你切菜攪拌器，內附三枚刀刃、攪拌器兩種配件，可輕鬆切碎食材或將不同食材完美混合，隨附矽膠保存蓋，可以直接當保存容器使用。圖／全聯福利中心提供
手拉式迷你切菜攪拌器，內附三枚刀刃、攪拌器兩種配件，可輕鬆切碎食材或將不同食材完美混合，隨附矽膠保存蓋，可以直接當保存容器使用。圖／全聯福利中心提供

生鮮 日本 咖啡

延伸閱讀

全聯惜食 幫社福機構加菜

全聯暖心宣傳片 吸引百萬次點閱

全聯推1物拯救12道難吃便當配菜…唯獨它 小編認輸：抱歉還是吐

見全聯鮮奶「買1送3」超開心 網曝關鍵原因建議快喝掉

相關新聞

王品新品牌再一發！尬鍋5月試營運 插旗西門商圈

看好國內餐飲市場熱度，王品（2727）今年推出新品牌的腳步積極，繼上個月在西門町開出首家「燒肉吃到飽」的新品牌「肉次方」...

身份證有「6、6、9」吃「bb.q炸雞」現省330！限時21天

快拿出身份證！全家國際餐飲旗下的連鎖韓國炸雞「bb.q CHICKEN」，自4月26日起推出連續21天的「身份證對對碰」...

長榮空服員體驗營祭母親節優惠方案 第2人只要888元

為歡慶母親節，長榮航空宣布，今年度空服員體驗營2.0版撥出部分名額，即日起至5月7日，祭出「母親節早鳥優惠」促銷方案，兩...

限時3天！吉豚屋「豬排定食150元」炸雞雙拼新登場

在報稅季節即將到來的時刻，來自日本的連鎖豬排店「吉豚屋」限時3天推出「里肌豬排定食、吉豚豬排丼150元」的特價優惠，為小...

流水麵機必換！全聯8款「TOFFY」復古湖水綠餐廚用品點換購3.6折起

看準越來越多民眾喜愛在家料理，全聯福利中心自4月23日至6月17日再度攜手日本TOFFY，推出全新一檔「夏日個電料理」點...

綠意盎然靚境 層疊富裕心扉

此案為多層樓透天住宅， 詠絮設計 因應 「在家即可享受綠意」的設計核心理念，軟裝皆從「自然元素」發想，在選材與造型上呼應戶外庭院植栽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。