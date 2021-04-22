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王世堅批未超前部署 謝曉星：2年前就預測日將排核汙水

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
原能會主委謝曉星說，原能會四年前就開始對台灣近海做輻射監測調查，還說兩年前就已經預料到日本會排放核汙水到海洋。記者吳姿賢／攝影
原能會主委謝曉星說，原能會四年前就開始對台灣近海做輻射監測調查，還說兩年前就已經預料到日本會排放核汙水到海洋。記者吳姿賢／攝影

日本擬於兩年後排放福島核汙水到海洋，台北市議員王世堅昨晚批評看不見原能會超前部署，原能會主委謝曉星今天上午親上火線臨時舉辦記者會回應，他說，對於批評，他個人虛心接受，但原能會四年前就開始對台灣近海做輻射監測調查，還說兩年前就已經預料到日本會排放核汙水到海洋。

謝曉星說，對於王世堅的批評「我個人虛心接受」，但針對他說的看不見原能會超前部署，四年前輻射監測中心就開始對台灣近海海域做背景輻射調查，另外兩年多前原能會就已經預料到日本若要排放核汙水，99.9%會選擇海洋放流，他也要求輻射偵測中心針對核汙水提前建立檢測機制。跨部會因應平台建置至今開過五次會議，去年底原能會提出國家海域放射性物質環境及安全評估整備計畫，分成兩階段，第一是1年半計畫、經費1.28億元，希望經費5月前到位，第二是應變期為四年計畫。

針對兩階段計畫具體內容，原能會表示，第一階段要建立模式及監測技術，因為福島核汙水將持續排放30年，未來希望建立30年以上的監測計畫；第二階段是應變期，主要是精進擴散模式，由於生物長期累積效應要做長期研究，最後也會有綜合影響環境分析報告。

輻射偵測中心表示，106年至109年間，已經針對海水做了641件海水取樣工作，現有海水當中銫含量很少，因此要取的海水量很大，分析也很花時間，目前分析都跟國際其他海洋研究單位數值相當，含量非常低。至於氚的部分，108年開始取樣分析，到109年總共做了119件，海水氚含量也都小於最低可測值。另外跟農委會漁業署合作抽檢海生物，四年做了1530間件海水樣品、海生物樣品、沉積物樣品，現在測出來的都在背景值以內，其中海生物分成洄游魚類、近海魚類、底棲類，目前測得發現大洋魷魚類放射性相對較高，但都還是離法規限值非常低。

輻射偵測中心說，未來原則上會增加取樣點位數，因應未來兩年後日本排放，但要增加多少點位、哪些取樣站或取樣點較為恰當的，細部要在未來跨部會平台確認。

原能會 輻射 日本

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