快訊

悲歌重演！弱勢女伴母屍7天 12年前喪父也曾與母伴屍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「臉蛋天才」穿FENDI、FRED PERRY 車銀優化身人間貴公子

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
車銀優近期詮釋FENDI與FRED PERRY，展現臉蛋天才的貴公子氣質。圖／取自IG@Esquire Korea@JTBC Insta
車銀優近期詮釋FENDI與FRED PERRY，展現臉蛋天才的貴公子氣質。圖／取自IG@Esquire Korea@JTBC Insta

韓國男團ASTRO之中的「臉蛋天才」車銀優，日前為新專輯宣傳登上韓國Esquire雜誌，他身穿FENDI春夏季襯衫，一個轉身的瞬間也是拍出了帥氣；此外，和文彬、張睿元、李惠成一起上韓國綜藝節目「認識的哥哥」，他則是以FRED PERRY的針織衫外套，展現學院風的書卷氣。

車銀優在韓國Esquire雜誌的照片，身穿FENDI 2021春夏的倒影反思系列，他身上這套切中當季的透視剪裁、剪影意象，Silvia Venturini Fendi以家族之間的情感為主題發想，因此微涼夏夜裡，窗外涼風吹棟白色窗簾的意境，所反映的月光、樹木剪影，也成為男裝襯衫、西褲的印花，迷離慵懶且富於詩意，車銀優以個人陰柔氣質詮釋，也表現出服裝的精緻感，搭襯他嶄新的銀藍髮色，頗為特別。

成立於1952年的英國品牌FRED PERRY起自網球運動，服裝Logo象徵公開賽最高榮譽的桂冠標誌，從Polo衫起家，迄今亦有襯衫、風衣外套等單品；車銀優身穿FRED PERRY針織衫，延續了他在話題韓劇「女神降臨」的學生貴公子穿搭，不負全新「最最車車（意即最愛是最愛、車銀優是車銀優，即使是其他偶像的粉絲仍可喜歡車銀優）」封號的美名；此外，他也在IG放上身穿CELINE男裝與襯衫的照片，都像是從漫畫裡走出來的男子。

車銀優（左）在韓國綜藝節目「認識的哥哥」穿了FRED PERRY的針織衫外套。圖／取自IG@JTBC Insta
車銀優（左）在韓國綜藝節目「認識的哥哥」穿了FRED PERRY的針織衫外套。圖／取自IG@JTBC Insta
車銀優穿CELINE外套。圖／取自IG
車銀優穿CELINE外套。圖／取自IG
車銀優（左）在韓國綜藝節目「認識的哥哥」穿了FRED PERRY的針織衫外套。圖／取自IG@JTBC Insta
車銀優（左）在韓國綜藝節目「認識的哥哥」穿了FRED PERRY的針織衫外套。圖／取自IG@JTBC Insta
車銀優在韓國版Esquire詮釋FENDI春夏系列男裝。圖／取自IG@Esquire Korea
車銀優在韓國版Esquire詮釋FENDI春夏系列男裝。圖／取自IG@Esquire Korea
車銀優（左1）在韓國綜藝節目「認識的哥哥」穿了FRED PERRY的針織衫外套。圖／取自IG@JTBC Insta
車銀優（左1）在韓國綜藝節目「認識的哥哥」穿了FRED PERRY的針織衫外套。圖／取自IG@JTBC Insta
車銀優身穿CELINE襯衫。圖／取自IG
車銀優身穿CELINE襯衫。圖／取自IG
車銀優詮釋的FENDI 2021春夏男裝秀圖。圖／FENDI提供
車銀優詮釋的FENDI 2021春夏男裝秀圖。圖／FENDI提供

FENDI 品牌 車銀優

延伸閱讀

醫生認證！2021男生們「最想擁有臉孔榜」，撕漫男神車銀優、BTS金泰亨、宋康都上榜

全員瘋追「女神降臨」！ASTRO許願誠摯盼：共度一生

「文森佐」只有西裝帥？宋仲基穿睡袍 才真是帥到讓人起邪念

車銀優穿LV夏季限量系列草地躺、水裡躺、床上躺 「臉蛋天才」帥暈粉絲

相關新聞

「臉蛋天才」穿FENDI、FRED PERRY 車銀優化身人間貴公子

韓國男團ASTRO之中的「臉蛋天才」車銀優，日前為新專輯宣傳登上韓國Esquire雜誌，他身穿FENDI春夏季襯衫，一個...

新菜色、新酒款 格蘭利威邀請高雄人喝一杯

格蘭利威「純｡淬 品桶會」正式宣告進軍南台灣，預計於4月28日起至5月18日止，推出「純｡淬 品桶會」高雄場。高雄場不僅...

貝拉哈蒂德走MK「就是要開高衩」百老匯大秀 高圓圓隔空看秀穿得真居家

MICHAEL KORS日昨舉辦品牌成立40周年暨2021秋冬大秀，在百老匯中心展開這場盛大的發表，這是一封設計師Mic...

媽媽免費吃和牛、在家共享帝王蟹！母親節吃大餐享優惠

一年一度的母親節即將到來，王品集結旗下眾多品牌，推出一系列專屬優惠。王品牛排自即日起至5月31日期間，凡民眾姓名中有「雅...

母親節限定！ 吃茹絲葵牛排送青木定治蛋糕

茹絲葵經典牛排館針對母親節檔期，於5月1日至9日限時限量供應4款母親節套餐，並於5月8日、9日2天，加碼贈送每一位來店用...

為愛減壓！母親節送多功能時尚按摩椅 讓媽媽鬆一下

台灣生育率全球墊底，更顯示現代媽媽壓力實在很大，在母親節前夕，最適合為媽媽準備好可以隨時放鬆身心的按摩椅，快速解放壓力、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。