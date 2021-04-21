「臉蛋天才」穿FENDI、FRED PERRY 車銀優化身人間貴公子

韓國男團ASTRO之中的「臉蛋天才」車銀優，日前為新專輯宣傳登上韓國Esquire雜誌，他身穿FENDI春夏季襯衫，一個轉身的瞬間也是拍出了帥氣；此外，和文彬、張睿元、李惠成一起上韓國綜藝節目「認識的哥哥」，他則是以FRED PERRY的針織衫外套，展現學院風的書卷氣。

車銀優在韓國Esquire雜誌的照片，身穿FENDI 2021春夏的倒影反思系列，他身上這套切中當季的透視剪裁、剪影意象，Silvia Venturini Fendi以家族之間的情感為主題發想，因此微涼夏夜裡，窗外涼風吹棟白色窗簾的意境，所反映的月光、樹木剪影，也成為男裝襯衫、西褲的印花，迷離慵懶且富於詩意，車銀優以個人陰柔氣質詮釋，也表現出服裝的精緻感，搭襯他嶄新的銀藍髮色，頗為特別。