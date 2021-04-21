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「臉蛋天才」穿FENDI、FRED PERRY 車銀優化身人間貴公子
韓國男團ASTRO之中的「臉蛋天才」車銀優，日前為新專輯宣傳登上韓國Esquire雜誌，他身穿FENDI春夏季襯衫，一個轉身的瞬間也是拍出了帥氣；此外，和文彬、張睿元、李惠成一起上韓國綜藝節目「認識的哥哥」，他則是以FRED PERRY的針織衫外套，展現學院風的書卷氣。
車銀優在韓國Esquire雜誌的照片，身穿FENDI 2021春夏的倒影反思系列，他身上這套切中當季的透視剪裁、剪影意象，Silvia Venturini Fendi以家族之間的情感為主題發想，因此微涼夏夜裡，窗外涼風吹棟白色窗簾的意境，所反映的月光、樹木剪影，也成為男裝襯衫、西褲的印花，迷離慵懶且富於詩意，車銀優以個人陰柔氣質詮釋，也表現出服裝的精緻感，搭襯他嶄新的銀藍髮色，頗為特別。
成立於1952年的英國品牌FRED PERRY起自網球運動，服裝Logo象徵公開賽最高榮譽的桂冠標誌，從Polo衫起家，迄今亦有襯衫、風衣外套等單品；車銀優身穿FRED PERRY針織衫，延續了他在話題韓劇「女神降臨」的學生貴公子穿搭，不負全新「最最車車（意即最愛是最愛、車銀優是車銀優，即使是其他偶像的粉絲仍可喜歡車銀優）」封號的美名；此外，他也在IG放上身穿CELINE男裝與襯衫的照片，都像是從漫畫裡走出來的男子。
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