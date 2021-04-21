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新菜色、新酒款 格蘭利威邀請高雄人喝一杯

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
格蘭利威純淬品桶會高雄場菜色合照。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭利威純淬品桶會高雄場菜色合照。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

格蘭利威「純｡淬 品桶會」正式宣告進軍南台灣，預計於4月28日起至5月18日止，推出「純｡淬 品桶會」高雄場。高雄場不僅翻新菜色，獨家客製港都獨饗頂級菜單；更獨家獻上格蘭利威「13年雪莉桶原酒2021年限量珍藏版」，不加一滴水稀釋，以60.2%原桶強度直接裝瓶，邀請高雄人來喝一杯。

「純｡淬 品桶會」高雄場以在地化醬汁與多層次風味堆疊的巧思，挑戰味蕾極限。以高雄茄萣烏魚子佐雪梨、海葡萄及些許鹹蛋黃，突顯13年雪莉桶的蜜餞及堅果香氣；日本A4和牛以豐富的油脂，搭配台日混和的祕醬佐桂花，帶出13年雪莉桶原酒的甜美與清香；活體波士頓龍蝦佐在地特有紅燴醬，鮮甜的滋味裡放大了15年雪莉桶的果香與辛香，顛覆你對珍稀原味的所有想像。

格蘭利威去年底首創威士忌與頂級火鍋跨界交鋒的頂級奢華饗宴 ─「純｡淬 品桶會」，透過台灣人最愛的頂級鍋物料理，結合獨厚台灣的珍稀雪莉桶威士忌系列，場場爆滿，好評不斷。今年4月底「純｡淬 品桶會」移師高雄，將這份獨獻台灣的心意，透過海港城市最具特色的珍稀海味，再現奇幻跨界的創新品酩體驗。

格蘭利威「純｡淬 品桶會」高雄場

●活動日期：2021年4月28日起，至2021年5月18日止

●活動地點：高雄銅花精緻涮涮鍋 美術館店 (高雄市鼓山區美明路53號)

●活動費用：每場次1,880元/位

格蘭利威13年雪莉桶原酒2021限量珍藏版搭配日本A4和牛。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭利威13年雪莉桶原酒2021限量珍藏版搭配日本A4和牛。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭利威15年雪莉桶搭配波士頓龍蝦。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭利威15年雪莉桶搭配波士頓龍蝦。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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