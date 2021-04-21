快訊

女大生年初All in長榮哭慘！網友讚：3個月後翻倍賺

貝拉哈蒂德走MK「就是要開高衩」百老匯大秀 高圓圓隔空看秀穿得真居家

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
MICHAEL KORS以百老匯為主題，發表都會性感風格的秋冬新裝。圖／取自官方微博
MICHAEL KORS以百老匯為主題，發表都會性感風格的秋冬新裝。圖／取自官方微博

MICHAEL KORS日昨舉辦品牌成立40周年暨2021秋冬大秀，在百老匯中心展開這場盛大的發表，這是一封設計師Michael Kors寫給紐約的情書，洋溢著上流社會的浮誇閃亮，邀集了品牌代言人貝拉哈蒂德（Bella Hadid）和娜歐蜜坎貝爾（Naomi Campbell）等超模演繹，大陸代言人高圓圓也隔空穿上綠色系針織衫看秀，粉絲因此讚她「春天的味道」，看起來也有相當舒適的居家氣息。

MICHAEL KORS與演員基金會（The Actors Fund）合作重塑百老匯經典，在這場40周年大秀中，動用了所有代表品牌的元素，例如都會、皮草、動物印花、亮片以及炫目的華麗感，前導影片及時裝秀均在劇院區的Sardi’s餐廳、舒伯特劇院和45街一帶進行錄製，並由音樂家Rufus Wainwright帶來「City Light」、「There’s No Business like Show Business」等歌曲，勾勒Michael Kors腦海中所描繪的午夜盛裝出席派對的情境，更散發著紐約這座城市的迷人魅力。

服裝線條以俐落剪裁為主，簡約、流暢而迷人，大開高衩的性感表現在裙裝與褲裝之上，全系列都相當適合都會女子直接成排車進衣櫃中，每當有約會、晚宴、派對要參加，隨手搭配即可盛裝出席，長版西裝外套、人造皮草大衣、性感洋裝等，都在MICHAEL KORS獨有的冶豔中綻放氣場，如同貝拉哈蒂德詮釋的火紅色漆亮皮革套裝與亮片洋裝搭襯西裝外套，都是經典的MK女郎造型。

娜歐蜜坎貝爾以一身黑壓軸走秀，氣勢逼人。圖／MICHAEL KORS提供
娜歐蜜坎貝爾以一身黑壓軸走秀，氣勢逼人。圖／MICHAEL KORS提供
性感的火紅色漆亮皮革，打造貝拉哈蒂德的氣場。圖／MICHAEL KORS提供
性感的火紅色漆亮皮革，打造貝拉哈蒂德的氣場。圖／MICHAEL KORS提供
浮誇的皮草輪廓，也是MICHAEL KORS的經典設計元素之一。圖／MICHAEL KORS提供
浮誇的皮草輪廓，也是MICHAEL KORS的經典設計元素之一。圖／MICHAEL KORS提供
開高衩的叛逆，是2021秋冬的必要元素。圖／MICHAEL KORS提供
開高衩的叛逆，是2021秋冬的必要元素。圖／MICHAEL KORS提供
貝拉哈蒂德身上的亮片洋裝、西裝外套，完全是標誌性的MICHAEL KORS單品。圖／MICHAEL KORS提供
貝拉哈蒂德身上的亮片洋裝、西裝外套，完全是標誌性的MICHAEL KORS單品。圖／MICHAEL KORS提供
高圓圓隔空看秀的綠色系穿搭雖然有「春天的味道」，但顯得相當居家。圖／取自官方微博
高圓圓隔空看秀的綠色系穿搭雖然有「春天的味道」，但顯得相當居家。圖／取自官方微博
極度性感迷人又霸氣的大衣式洋裝，有流暢俐落的剪裁。圖／MICHAEL KORS提供
極度性感迷人又霸氣的大衣式洋裝，有流暢俐落的剪裁。圖／MICHAEL KORS提供
各式各樣的動物紋是設計師Michael Kors鍾愛的元素。圖／MICHAEL KORS提供
各式各樣的動物紋是設計師Michael Kors鍾愛的元素。圖／MICHAEL KORS提供
音樂家Rufus Wainwright的演唱，勾勒設計師Michael Kors腦海中所描繪的午夜盛裝出席派對的情境。圖／MICHAEL KORS提供
音樂家Rufus Wainwright的演唱，勾勒設計師Michael Kors腦海中所描繪的午夜盛裝出席派對的情境。圖／MICHAEL KORS提供
秋冬季推出許多駝色配件，增添氣質感。圖／MICHAEL KORS提供
秋冬季推出許多駝色配件，增添氣質感。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS不能沒有豹紋，是每季的必備印花。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS不能沒有豹紋，是每季的必備印花。圖／MICHAEL KORS提供
各式各樣的都會穿搭，構成了2021秋冬時裝的俐落自信。圖／MICHAEL KORS提供
各式各樣的都會穿搭，構成了2021秋冬時裝的俐落自信。圖／MICHAEL KORS提供
高圓圓隔空看秀的綠色系穿搭雖然有「春天的味道」，但顯得相當居家。圖／取自官方微博
高圓圓隔空看秀的綠色系穿搭雖然有「春天的味道」，但顯得相當居家。圖／取自官方微博
MICHAEL KORS的40周年暨2021秋冬裝秀在劇院區的Sardi’s餐廳、舒伯特劇院和45街一帶進行錄製。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS的40周年暨2021秋冬裝秀在劇院區的Sardi’s餐廳、舒伯特劇院和45街一帶進行錄製。圖／MICHAEL KORS提供

品牌 西裝 紐約

延伸閱讀

傳奇超模深V開場、「黑珍珠」霸氣壓軸　Michael Kors 40周年秋冬系列大秀百老匯舞台登場

53歲仍保有少女身材！妮可基嫚透視禮服光一打性感曲線全都露

在MUGLER大秀上演濕身秀的是她！最美跨性別模特兒Hunter Schafer被譽為靈魂錯置的天使

貝拉哈蒂德霸氣裸上身走秀面不改色！胸前一條黑布遮雪乳南半球線條全都露

相關新聞

IKEA內湖店5大必逛亮點！限定T恤超難搶、展示有玄機

IKEA敦北店於4月26日熄燈，而IKEA內湖店緊接著於4月28日正式開幕，今天搶先曝光內部陳列，一口氣整理曝光5大必逛...

貝拉哈蒂德走MK「就是要開高衩」百老匯大秀 高圓圓隔空看秀穿得真居家

MICHAEL KORS日昨舉辦品牌成立40周年暨2021秋冬大秀，在百老匯中心展開這場盛大的發表，這是一封設計師Mic...

媽媽免費吃和牛、在家共享帝王蟹！母親節吃大餐享優惠

一年一度的母親節即將到來，王品集結旗下眾多品牌，推出一系列專屬優惠。王品牛排自即日起至5月31日期間，凡民眾姓名中有「雅...

母親節限定！ 吃茹絲葵牛排送青木定治蛋糕

茹絲葵經典牛排館針對母親節檔期，於5月1日至9日限時限量供應4款母親節套餐，並於5月8日、9日2天，加碼贈送每一位來店用...

為愛減壓！母親節送多功能時尚按摩椅 讓媽媽鬆一下

台灣生育率全球墊底，更顯示現代媽媽壓力實在很大，在母親節前夕，最適合為媽媽準備好可以隨時放鬆身心的按摩椅，快速解放壓力、...

送給媽媽最完美的床墊！席伊麗推滿萬送千、床墊7折起

總在家中忙進忙出，為全家人操心的媽媽們，辛勞陪伴每個小孩的成長過程，母親節將至，該好好犒賞媽咪與家人了。想要家人都有健康...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。