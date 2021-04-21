貝拉哈蒂德走MK「就是要開高衩」百老匯大秀 高圓圓隔空看秀穿得真居家

MICHAEL KORS日昨舉辦品牌成立40周年暨2021秋冬大秀，在百老匯中心展開這場盛大的發表，這是一封設計師Michael Kors寫給紐約的情書，洋溢著上流社會的浮誇閃亮，邀集了品牌代言人貝拉哈蒂德（Bella Hadid）和娜歐蜜坎貝爾（Naomi Campbell）等超模演繹，大陸代言人高圓圓也隔空穿上綠色系針織衫看秀，粉絲因此讚她「春天的味道」，看起來也有相當舒適的居家氣息。

MICHAEL KORS與演員基金會（The Actors Fund）合作重塑百老匯經典，在這場40周年大秀中，動用了所有代表品牌的元素，例如都會、皮草、動物印花、亮片以及炫目的華麗感，前導影片及時裝秀均在劇院區的Sardi’s餐廳、舒伯特劇院和45街一帶進行錄製，並由音樂家Rufus Wainwright帶來「City Light」、「There’s No Business like Show Business」等歌曲，勾勒Michael Kors腦海中所描繪的午夜盛裝出席派對的情境，更散發著紐約這座城市的迷人魅力。