媽媽免費吃和牛、在家共享帝王蟹！母親節吃大餐享優惠

一年一度的母親節即將到來，王品集結旗下眾多品牌，推出一系列專屬優惠。王品牛排自即日起至5月31日期間，凡民眾姓名中有「雅、婷、怡、君」的任一字，就免費價值528元的「法式紅醬龍蝦」半隻；如果相同2個字，則贈送整隻。藝奇日本料理自4月26日至5月31日期間，媽媽參與打卡活動，即可享平日套餐8折優惠，消費滿額再抽萬元好禮。西堤牛排自即日起推出加價99元升級10盎司原塊牛排的優惠；至5月14日期間，媽媽參與打卡活動，則可享套餐8折起的折扣。除此之外，集團旗下的品田牧場、陶板屋、町食就是定食等品牌，亦各推出限定套餐、4人加送餐點等不同慶祝方案。

為了讓媽媽在家也能享用美食，饗賓餐旅今年集結饗食天堂、饗饗、旭集等旗下7個品牌，以外帶年菜的規格，自即日起至5月2日期間於饗賓外帶平台推出7款外帶套餐。其中旭集套餐內含有帝王蟹、干貝等食材；饗泰多套餐則吃得到月亮蝦餅、黃咖哩軟殼蟹等泰式料理，各有不同特色，每套1,988至5,888元。訂購饗食天堂、饗饗、旭集品牌套餐，還可享母親節蛋糕加購優惠。