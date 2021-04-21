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媽媽免費吃和牛、在家共享帝王蟹！母親節吃大餐享優惠
一年一度的母親節即將到來，王品集結旗下眾多品牌，推出一系列專屬優惠。王品牛排自即日起至5月31日期間，凡民眾姓名中有「雅、婷、怡、君」的任一字，就免費價值528元的「法式紅醬龍蝦」半隻；如果相同2個字，則贈送整隻。藝奇日本料理自4月26日至5月31日期間，媽媽參與打卡活動，即可享平日套餐8折優惠，消費滿額再抽萬元好禮。西堤牛排自即日起推出加價99元升級10盎司原塊牛排的優惠；至5月14日期間，媽媽參與打卡活動，則可享套餐8折起的折扣。除此之外，集團旗下的品田牧場、陶板屋、町食就是定食等品牌，亦各推出限定套餐、4人加送餐點等不同慶祝方案。
為了讓媽媽在家也能享用美食，饗賓餐旅今年集結饗食天堂、饗饗、旭集等旗下7個品牌，以外帶年菜的規格，自即日起至5月2日期間於饗賓外帶平台推出7款外帶套餐。其中旭集套餐內含有帝王蟹、干貝等食材；饗泰多套餐則吃得到月亮蝦餅、黃咖哩軟殼蟹等泰式料理，各有不同特色，每套1,988至5,888元。訂購饗食天堂、饗饗、旭集品牌套餐，還可享母親節蛋糕加購優惠。
針對愛吃火鍋的媽媽們，主打日本A5和牛鍋物吃到飽的「BEEF KING」，在5月1日至5月31日期間，凡帶媽媽前來消費日本和牛無限放題系列套餐，可享4人同行1人免費。主打浮誇路線的「問鼎宮廷火鍋」，推出8款全新多人套餐，每套980～6,880元不等，約為原價的75折起。即日起至5月31日期間，提前預約且消費滿額，可享亮顏莓果荔枝冰醋無限暢飲。點購指定套餐方案，還可享加勒比海大龍蝦或野生草蝦的加購優惠，最高現省860元，讓家人們共度母親節歡樂時光。
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