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母親節限定！ 吃茹絲葵牛排送青木定治蛋糕

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
茹絲葵經典牛排館母親節套餐，於5月1日至9日限時限量供應。圖／茹絲葵經典牛排館提供。
茹絲葵經典牛排館母親節套餐，於5月1日至9日限時限量供應。圖／茹絲葵經典牛排館提供。

茹絲葵經典牛排館針對母親節檔期，於5月1日至9日限時限量供應4款母親節套餐，並於5月8日、9日2天，加碼贈送每一位來店用餐的母親們專屬伴手禮——由風靡巴黎的甜點大師青木定治（Patisserie Sadaharu Aoki Paris）特製的手工母親節蛋糕乙盒。

茹絲葵經典牛排館推出的4款母親節套餐，分別是美國菲力牛排搭配半份新鮮活龍蝦、美國菲力佐香料蟹肉、美國菲力佐香酥松露、經典牛排套餐，從開胃頂級義大利氣泡酒、經典前菜、主餐到甜點一應俱全。

在主菜部分，秉持一貫傳統選用產量只占市場不到2%的美國U.S.D.A. Prime頂級牛肉，再置放在加熱至攝氏260度的保溫瓷盤，滋滋作響時的奶油香氣四溢，並且從海陸雙享、菲力、肋眼到紐約客選擇眾多，滿足消費者聚餐時多元的味蕾。

其中「美國菲力牛排搭配半份新鮮活龍蝦」嚴選大隻份量十足的新鮮波士頓龍蝦，可以原味爐烤或是於上頭撒上誘人的起司加以焗烤，皆能吃到鮮甜彈牙的口感。

「美國菲力佐香料蟹肉」採用一個個大塊藍蟹身肉，肉質甘甜細緻。搭配獨家紐奧良辛香料配方以及是拉差醬（Sriracha），讓濃郁又甜辣的風味與鮮美的藍蟹肉巧妙融合。

「美國菲力佐香酥松露」採用法國進口新鮮黑松露、白松露油、特製香料與鮮奶油及麵包粉混合置於菲力牛排上，入爐一起烤至香酥，上桌前再撒上百里香點綴，濃郁香氣在上桌時瞬間撲鼻而來。

「經典牛排套餐」則挑選占市場不到2%的美國U.S.D.A. Prime等級牛肉，有豐富油花及軟嫩口感的頂級肋眼，與口感較有咬勁的紐約牛排可供選擇，在滋滋作響的特製瓷盤上香氣四溢，奶油搭配肉汁在口中竄流，令人難以忘懷的美妙滋味。

茹絲葵母親節套餐

供應日期：2021年5月1日(六)至5月9日(日)

價位：2,890～3,500元（另加10%服務費）

餐酒搭配優惠：任選兩杯580元；任選三杯$840元

午餐 Lunch: 11:30-15:00

晚餐 Dinner: 17:30-22:30

美國菲力佐香料蟹肉。 圖／茹絲葵經典牛排館提供。
美國菲力佐香料蟹肉。 圖／茹絲葵經典牛排館提供。
青木定治特製芒果巧克力蛋糕。 圖／茹絲葵經典牛排館提供。
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套餐 母親節 甜點

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