為愛減壓！母親節送多功能時尚按摩椅 讓媽媽鬆一下

台灣生育率全球墊底，更顯示現代媽媽壓力實在很大，在母親節前夕，最適合為媽媽準備好可以隨時放鬆身心的按摩椅，快速解放壓力、讓媽媽們輕鬆做自己。

OSIM最新推出的uDream5感養身椅，全球首創獨家「AI壓力監測」科技，能精準偵測使用者壓力指數，不只是按摩，更透過「視、聽、嗅、味、觸」5種感官的深度放鬆，為媽媽客製化5感紓壓體驗。優雅亮眼的色彩、繭型座艙設計，按摩時還可搭配情境燈光、環繞音響，還有內置香氛，全面引導身心進入更深層的放鬆狀態，徹底釋放身心壓力。原價258,000元，特價218,000元，母親節活動期間，來店不僅能享免費AI壓力檢測，還可抽價值5,280元的血壓計，為健康雙把關，還可享不分品牌舊換新，最高再抵20,000元。

tokuyo mini玩美椅Pro按摩沙發TC-297找來「全能天后」楊丞琳代言，具有業界唯一皮革五年保固，除了果茶紅、深炭咖色新色外，還有採用「類貓抓皮」高科技皮革的灰色、米色，體積小巧，但按摩手法絲毫不遜色。母親節tokuyo祭出超殺優惠，mini玩美椅Pro原價54,900元，優惠價39,800元，還送價值3,280元的Hello Kitty聯名款肩頸鬆按摩器TH-519H。購買任一按摩椅還可上網登錄抽好禮，最大獎為價值19,800元的A咖PLUS翻轉美腿機TF-658。另外，tokuyo官網同步開跑母親節促銷活動，凡購買mini玩美椅Pro即贈伊萊克斯空氣清淨機，官網消費滿額，再送TEKNOS空氣循環、BRUNO多功能電烤盤組、北投老爺酒店景致雙人房住宿券等好禮。