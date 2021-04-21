為愛減壓！母親節送多功能時尚按摩椅 讓媽媽鬆一下
台灣生育率全球墊底，更顯示現代媽媽壓力實在很大，在母親節前夕，最適合為媽媽準備好可以隨時放鬆身心的按摩椅，快速解放壓力、讓媽媽們輕鬆做自己。
OSIM最新推出的uDream5感養身椅，全球首創獨家「AI壓力監測」科技，能精準偵測使用者壓力指數，不只是按摩，更透過「視、聽、嗅、味、觸」5種感官的深度放鬆，為媽媽客製化5感紓壓體驗。優雅亮眼的色彩、繭型座艙設計，按摩時還可搭配情境燈光、環繞音響，還有內置香氛，全面引導身心進入更深層的放鬆狀態，徹底釋放身心壓力。原價258,000元，特價218,000元，母親節活動期間，來店不僅能享免費AI壓力檢測，還可抽價值5,280元的血壓計，為健康雙把關，還可享不分品牌舊換新，最高再抵20,000元。
tokuyo mini玩美椅Pro按摩沙發TC-297找來「全能天后」楊丞琳代言，具有業界唯一皮革五年保固，除了果茶紅、深炭咖色新色外，還有採用「類貓抓皮」高科技皮革的灰色、米色，體積小巧，但按摩手法絲毫不遜色。母親節tokuyo祭出超殺優惠，mini玩美椅Pro原價54,900元，優惠價39,800元，還送價值3,280元的Hello Kitty聯名款肩頸鬆按摩器TH-519H。購買任一按摩椅還可上網登錄抽好禮，最大獎為價值19,800元的A咖PLUS翻轉美腿機TF-658。另外，tokuyo官網同步開跑母親節促銷活動，凡購買mini玩美椅Pro即贈伊萊克斯空氣清淨機，官網消費滿額，再送TEKNOS空氣循環、BRUNO多功能電烤盤組、北投老爺酒店景致雙人房住宿券等好禮。
而由V總監徐若瑄霸氣代言的輝葉追夢椅，推出1年創下熱銷5,000台的亮眼成績，獨家的腿部揉搓功能，可以在按摩同時享受腿部肌群全面性紓壓，達到腿部按摩保養的功效，更擁有獨創6分鐘追夢模式，讓人全身放鬆，快速進入睡眠狀態去追夢。透過智慧感測器，使用者一躺到按摩椅上，就會依每個人不同的身形身高、肩膀位置自動偵測定位，讓按摩更加精凖穩定。加上時尚皮革外觀設計，滿足消費者對智慧與美麗兼具的按摩椅需求。現在搭配母親節優惠檔期，即日起至5月12日，原價108,000元的追夢椅，不但享有優惠價71,666元，活動期間購買追夢椅再加碼送8,000元購物金與價值8,800元的輝葉方塊健身車，超殺價格、購物金、實用好禮全都送。
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