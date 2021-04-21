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送給媽媽最完美的床墊！席伊麗推滿萬送千、床墊7折起

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
SEALY席伊麗，購買皇冠系列床款享85折優惠，再享滿萬送1,200元，加碼再贈掃地機器人。圖／席伊麗提供
SEALY席伊麗，購買皇冠系列床款享85折優惠，再享滿萬送1,200元，加碼再贈掃地機器人。圖／席伊麗提供

總在家中忙進忙出，為全家人操心的媽媽們，辛勞陪伴每個小孩的成長過程，母親節將至，該好好犒賞媽咪與家人了。想要家人都有健康的身體，要從「睡眠」開始，擁有好的睡眠品質就能夠擁抱健康，一張好的床墊能為睡眠品質加分，Sealy席伊麗床墊打造最佳睡眠品質，不只提升居家環境品質，也照顧到家中的每一個人健康。

母親節前夕，Sealy席伊麗床墊準備超完美舒眠提案，推出「擁抱媽咪、擁抱健康」限時優惠活動，讓媽咪回到家，就像在五星級酒店度假的感覺，舒心每個夜晚。

帶著媽咪到全台Sealy席伊麗百貨專櫃或精品館試躺體驗，讓媽咪感受席伊麗的用心與堅持品質，擁有骨科權威專業團隊共同研發的「鈦合金材質專利美姿感應彈簧」，讓母親也能享受被乘載的幸福感受。

即日起至5月底，購買指定床款享滿1萬元送1,200元，還有機會將HITACHI烘烤微波爐、OSIM按摩器、THOMSON掃地機器人、防水保潔墊等，最高總市值約23,780元的優質家居用品帶回家。

凡購買皇冠與電動床系列，床款享85折優惠，加碼再贈價值約23,780元THOMSON 智能WIFI掃地機器人、輕柔枕壹對與防水保潔墊壹件；買榮耀系列與頂級創新系列床款享7折優惠，加碼再贈Panasonic不鏽鋼快煮壺、活力枕壹對與床包式保潔墊壹件，以上商品還能享滿1萬送1,200元。

新美夢系列「馬爾地夫」雙人床墊，原價7萬元、特價39,999元，再送價值4,480元的活力枕壹對與保潔墊壹件。精品館加碼「犒賞媽咪專屬禮」凡單筆消費滿12萬元再贈奇美無線多功能UV除螨吸塵器、滿25萬元再贈OSIM迷你捏捏樂，滿50萬元送日立水蒸氣烘烤微波爐。

SEALY席伊麗犒賞媽咪，指定床款消費滿萬元送1,200元。圖／席伊麗提供
SEALY席伊麗犒賞媽咪，指定床款消費滿萬元送1,200元。圖／席伊麗提供
SEALY席伊麗新美夢系列／馬爾地夫雙人床墊152x190cm特價39,999元，贈價值4,200元活力枕一對＋保潔墊一件。圖／席伊麗提供
SEALY席伊麗新美夢系列／馬爾地夫雙人床墊152x190cm特價39,999元，贈價值4,200元活力枕一對＋保潔墊一件。圖／席伊麗提供

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