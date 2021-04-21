送給媽媽最完美的床墊！席伊麗推滿萬送千、床墊7折起

總在家中忙進忙出，為全家人操心的媽媽們，辛勞陪伴每個小孩的成長過程，母親節將至，該好好犒賞媽咪與家人了。想要家人都有健康的身體，要從「睡眠」開始，擁有好的睡眠品質就能夠擁抱健康，一張好的床墊能為睡眠品質加分，Sealy席伊麗床墊打造最佳睡眠品質，不只提升居家環境品質，也照顧到家中的每一個人健康。

母親節前夕，Sealy席伊麗床墊準備超完美舒眠提案，推出「擁抱媽咪、擁抱健康」限時優惠活動，讓媽咪回到家，就像在五星級酒店度假的感覺，舒心每個夜晚。

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