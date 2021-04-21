宏匯廣場RODY打卡點迎親子客 環球Online滿520就免運

內需消費力持續給力，今年百貨首季業績紛紛起到報復性成長，繼首波以化妝品為主力促銷後，近日百貨也陸續拋出母親節檔期主打商品與優惠，衝刺上半年最大檔期業績。

Global Mall環球購物中心母親節網羅超過30款蛋糕，像是集結了多款巷仔內高人氣的芋頭蛋糕，還有各種夢幻設計的蛋糕，準備要給媽咪們味蕾與視覺上的驚喜，各式蛋糕推出優惠7折起，不只如此，還精選台灣在地美食，從林聰明沙鍋魚頭魚肉組合、沙茶魚鬆蛋捲禮盒、台中日日春油飯到桃園道地江浙料理，此外還有養生禮盒、保養護膚及小家電等選擇，一鍵送到家，不用現場排隊就可品嚐。即日起至4月30日可享早鳥雙重優惠，環球Online線上購物消費滿520元即享免運費，滿1,000元還能折100元、滿3,000元折300元。

有許多家庭親子客層的新莊宏匯廣場首度迎接母親節檔期，特別與RODY合作，推出全台首亮相的3.5米高櫻花粉特別版RODY等4大拍照打卡場景，以及6項獨家會員專屬禮，讓親子一起逛街萌拍美照。超級匯會員即日起至5月12日全館百貨服飾當日累計滿3,000送500元；指定名品大家電健康器材當日累計滿萬送千、指定3C當日累計買萬送500。

永和比漾廣場母親節檔期4月22日起至5月9日登場，今年首度推出化妝品單櫃3,000送300回饋，以及全館指定櫃累積滿3,000送200，大家電、珠寶區、施舒雅單櫃滿1萬送1千等優惠活動，持比漾聯名卡卡友於今起至4月25日首四日，消費滿5,000多加送100，全檔期共規劃了六波聯名卡再加碼。今年春季，也陸續導入Gontran Cherrier Bakery、COLD STONE CREAMERY、貓咪吐司NEKO NEKO SHOKUPAN進駐一樓快閃等超過15個新品牌陸續登場。