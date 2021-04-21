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宏匯廣場RODY打卡點迎親子客 環球Online滿520就免運

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
百貨母親節優惠檔期啟動。圖／業者提供
百貨母親節優惠檔期啟動。圖／業者提供

內需消費力持續給力，今年百貨首季業績紛紛起到報復性成長，繼首波以化妝品為主力促銷後，近日百貨也陸續拋出母親節檔期主打商品與優惠，衝刺上半年最大檔期業績。

Global Mall環球購物中心母親節網羅超過30款蛋糕，像是集結了多款巷仔內高人氣的芋頭蛋糕，還有各種夢幻設計的蛋糕，準備要給媽咪們味蕾與視覺上的驚喜，各式蛋糕推出優惠7折起，不只如此，還精選台灣在地美食，從林聰明沙鍋魚頭魚肉組合、沙茶魚鬆蛋捲禮盒、台中日日春油飯到桃園道地江浙料理，此外還有養生禮盒、保養護膚及小家電等選擇，一鍵送到家，不用現場排隊就可品嚐。即日起至4月30日可享早鳥雙重優惠，環球Online線上購物消費滿520元即享免運費，滿1,000元還能折100元、滿3,000元折300元。

有許多家庭親子客層的新莊宏匯廣場首度迎接母親節檔期，特別與RODY合作，推出全台首亮相的3.5米高櫻花粉特別版RODY等4大拍照打卡場景，以及6項獨家會員專屬禮，讓親子一起逛街萌拍美照。超級匯會員即日起至5月12日全館百貨服飾當日累計滿3,000送500元；指定名品大家電健康器材當日累計滿萬送千、指定3C當日累計買萬送500。

永和比漾廣場母親節檔期4月22日起至5月9日登場，今年首度推出化妝品單櫃3,000送300回饋，以及全館指定櫃累積滿3,000送200，大家電、珠寶區、施舒雅單櫃滿1萬送1千等優惠活動，持比漾聯名卡卡友於今起至4月25日首四日，消費滿5,000多加送100，全檔期共規劃了六波聯名卡再加碼。今年春季，也陸續導入Gontran Cherrier Bakery、COLD STONE CREAMERY、貓咪吐司NEKO NEKO SHOKUPAN進駐一樓快閃等超過15個新品牌陸續登場。

去年因疫情透過線上方式舉辦的微風之夜，今年微風廣場迎接20周年，微風之夜也順勢回歸，加上去年開站的BREEZEONLINE微風線上精品，今年首度線上線下同步，4月22日起至5月10日在BREEZEONLINE設立「微風之夜專區」之外，微風廣場館內也設置BREEZEONLINE實體展示區，串聯線上線下購買。4月22日起至5月7日微風廣場推出全館滿千送百、滿萬送千回饋。

貓咪吐司NEKO NEKO SHOKUPAN進駐比漾廣場一樓快閃。圖／比漾廣場提供
貓咪吐司NEKO NEKO SHOKUPAN進駐比漾廣場一樓快閃。圖／比漾廣場提供
比漾廣場引進Gontran Cherrier Bakery新櫃。圖／比漾廣場提供
比漾廣場引進Gontran Cherrier Bakery新櫃。圖／比漾廣場提供
環球Online線上購物，卡瓦蛋糕「義式綜合水果冰淇淋蛋糕」1,280元。圖／環球購物中心提供
環球Online線上購物，卡瓦蛋糕「義式綜合水果冰淇淋蛋糕」1,280元。圖／環球購物中心提供
宏匯廣場推出3.5米櫻花粉特別版RODY等四大拍照打卡景點。圖／宏匯廣場提供
宏匯廣場推出3.5米櫻花粉特別版RODY等四大拍照打卡景點。圖／宏匯廣場提供
環球Online線上購物，甜心點點「大理石莓果皇冠蛋糕」原價1,080元，優惠價880元。圖／環球購物中心提供
環球Online線上購物，甜心點點「大理石莓果皇冠蛋糕」原價1,080元，優惠價880元。圖／環球購物中心提供
宏匯廣場母親節檔期與RODY合作，推出一系列會員專屬禮。圖／宏匯廣場提供
宏匯廣場母親節檔期與RODY合作，推出一系列會員專屬禮。圖／宏匯廣場提供
環球Online線上購物，食芋堂「打開幸福」蛋糕，8吋1,188元。圖／環球購物中心提供
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微風 母親節

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