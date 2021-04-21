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IKEA內湖店5大必逛亮點！限定T恤超難搶、展示有玄機
IKEA敦北店於4月26日熄燈，而IKEA內湖店緊接著於4月28日正式開幕，今天搶先曝光內部陳列，一口氣整理曝光5大必逛重點，內湖店的面積超過6,200坪，是敦北店的兩倍大，逛起來一定更舒適，搶先整理此次IKEA內湖店有5大必逛重點。
重點一、展示多以小坪數為主
為符合台北市許多人的居住狀況，內湖店的展示區，特別強化小坪數如何大利用，作為主要的展示間，另也強調收納的創意，提供給所有人更有趣的生活方式。
重點二、開幕必搶獨賣商品
慶祝內湖店開幕，IKEA推出全台獨家首賣的限量EFTERTRÄDA系列T恤，以有趣的條碼為主要設計，有成人與孩童尺寸，另外還有印上IKEA LOGO的浴巾，分有白色與黃色，僅有進貨一批，售完就不會再補貨囉，根本就是超難搶。
另外當然還有獨賣美食，包括芝麻鯊鯊包、24盎司丁骨牛排、荔枝玫瑰覆盆子冰淇淋等，餐廳共有430個座位，還有可愛與鯊魚拍照的區域。
重點三、自助結帳、超多停車位
IKEA內湖店也將首度導入自助結帳櫃檯，讓大家買東西更方便，還有線上規畫軟體與居家規畫服務，幫大家量身打造空間。內湖店還有540個汽車停車位、232個機車位，讓大家購物更便利。
重點四、親子必逛、愛地球更永續
許多家庭也愛去IKEA逛街，這回也加強親子間的服務，親子區域採用排隊叫號，可用手機掃描QRcode即時查看更新序號，讓爸媽更放心逛店。
由於IKEA內湖店是舊建築物改造，全館採用LED燈具，空調也有設計變頻器，避免耗能，屋頂也有太陽能光電板，未來將申請綠建築銀級標章。
重點五、開幕優惠必看
為了慶祝開幕，IKEA結合新莊店、新店店、內湖店推出，從4月28日至5月30日，購買家具家飾單筆滿2萬元，整單免運費；單筆滿12,000元，運費享5折，5月3日至14日，周一至五到內湖店新辦卡友，不限金額消費送零錢包，加送鯊魚口罩一組。
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